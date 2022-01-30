Дети женщины, утонувшей на Крещение в проруби в Ленобласти, не могут отойти от шока

Семья женщины, которая на Крещение утонула в проруби в Ленинградской области, тяжело переживает трагедию. У погибшей осталось двое детей, сейчас с ними работает психолог. Друзья семьи беспокоятся, что супруг Анны не сможет пережить потерю жены. Они признаются, что до последнего верили в то, что женщина всё-таки сумела выбраться из воды и выжить.

"Материальных затруднений у них особых нет. Не было, во всяком случае. Достаточно обеспеченная и счастливая семья была. И вот так всё в один момент… Дети до сих пор от шока отойти не могут. Муж тоже расклеился, друзья переживают, чтобы с ним ничего не случилось. Мама Анны тоже переживает сильно, но держится, внуков же надо поднимать", — рассказали в окружении погибшей "Юридической газете".

Анна работала в юридической фирме. Коллеги предполагают, что у неё случилась судорога от ледяной воды, поэтому она не смогла справиться с течением и выбраться на поверхность. Знакомые признаются, что больше всего им жаль детей, на глазах которых всё произошло. По их мнению, после произошедшего у сына Анны, который только начал заниматься плаванием, может появиться боязнь воды.

"Анна любила жизнь. Это такое стечение обстоятельств, которое никому не пожелаешь. Я не вправе её осуждать, но она [бывший] майор юстиции, и её поведение до сих пор полная загадка. Кто организовал купель, почему не сделали никакой сетки в воде?" — недоумевают знакомые семьи.