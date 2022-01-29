Волонтёры рассказали, что помогло найти тело утонувшей в проруби на Крещение женщины

Тело женщины, которая на Крещение утонула в необорудованной проруби в Ленинградской области, искали пять спасателей, трое из них специально прибыли из Москвы. Чтобы обнаружить погибшую в толще воды, они использовали два автономных подводных аппарата и подводные камеры. Об этом рассказала представительница "Лизы алерт" Кристина.

"Было очень большое течение, около семи-восьми метров в секунду. Плюс было очень много коряжника. Поэтому поисковые мероприятия пришлось начинать от места утопления, и уже шли вниз по течению. Прозрачность воды составляла всего полтора-два метра. Возле береговой линии наши поисковики проваливались под лёд по щиколотку. Неоднородная поверхность льда доставляла определённые сложности", — рассказала волонтёр МК.

По её словам, трагедия произошла из-за того, что в этой реке сильное течение. Летом, когда вода может разливаться на берега, скорость составляет около трёх километров в час, зимой же она выше, так как из-за льда река, по сути, оказывается в трубе. Представительница поискового отряда отметила, что недалеко от места трагедии была специально оборудованная купель. Если бы ныряльщики воспользовались ею, всё закончилось бы иначе.