Волонтёры рассказали, что помогло найти тело утонувшей в проруби на Крещение женщины
Оказалось, что недалеко от места трагедии была ещё одна купель, но она была оборудована. Если бы ныряльщики воспользовались ею, всё могло бы закончиться иначе.
Место, где обнаружили тело утонувшей в проруби женщины. Фото © LIFE
Тело женщины, которая на Крещение утонула в необорудованной проруби в Ленинградской области, искали пять спасателей, трое из них специально прибыли из Москвы. Чтобы обнаружить погибшую в толще воды, они использовали два автономных подводных аппарата и подводные камеры. Об этом рассказала представительница "Лизы алерт" Кристина.
"Было очень большое течение, около семи-восьми метров в секунду. Плюс было очень много коряжника. Поэтому поисковые мероприятия пришлось начинать от места утопления, и уже шли вниз по течению. Прозрачность воды составляла всего полтора-два метра. Возле береговой линии наши поисковики проваливались под лёд по щиколотку. Неоднородная поверхность льда доставляла определённые сложности", — рассказала волонтёр МК.
По её словам, трагедия произошла из-за того, что в этой реке сильное течение. Летом, когда вода может разливаться на берега, скорость составляет около трёх километров в час, зимой же она выше, так как из-за льда река, по сути, оказывается в трубе. Представительница поискового отряда отметила, что недалеко от места трагедии была специально оборудованная купель. Если бы ныряльщики воспользовались ею, всё закончилось бы иначе.
Напомним, Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в прорубь на реке Оредеж и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что женщина допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением. 28 января стало известно, что тело погибшей обнаружили спустя девять дней поисков.
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