Лайф публикует первые фото места, где обнаружили утонувшую в проруби на Крещение
По уточнённым данным, женщину нашли в километре от купели, в 100 метрах от Рождественского моста — на глубине около полутора метров.
Место, где обнаружили тело утонувшей на Крещение женщины. Фото © LIFE
В распоряжении Лайфа оказались первые фото с места, где сегодня было обнаружено тело женщины, которая утонула в необорудованной купели на Крещение.
По уточнённым данным, тело обнаружили в километре от купели, в 100 метрах от Рождественского моста — на глубине около полутора метров. Сейчас на место приехали родственники.
Место, где обнаружили тело утонувшей на Крещение женщины. Фото © LIFE
Место, где обнаружили тело утонувшей на Крещение женщины. Фото © LIFE
Место, где обнаружили тело утонувшей на Крещение женщины. Фото © LIFE
Напомним, Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в прорубь на реке Оредеж и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что женщина допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением. 28 января стало известно, что тело погибшей обнаружили спустя девять дней поисков.
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