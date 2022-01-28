Лайф публикует первые фото места, где обнаружили утонувшую в проруби на Крещение

В распоряжении Лайфа оказались первые фото с места, где сегодня было обнаружено тело женщины, которая утонула в необорудованной купели на Крещение.

По уточнённым данным, тело обнаружили в километре от купели, в 100 метрах от Рождественского моста — на глубине около полутора метров. Сейчас на место приехали родственники.

Напомним, Лайф публиковал видео трагического инцидента, которое не рекомендуется к просмотру лицам со слабой психикой. 40-летняя женщина с головой нырнула в прорубь на реке Оредеж и на поверхности больше не появилась. Это произошло на глазах у её семьи, в том числе детей. Инструктор по первой помощи Любовь Кулакова полагает, что женщина допустила роковую ошибку, из-за которой её моментально унесло течением. 28 января стало известно, что тело погибшей обнаружили спустя девять дней поисков.