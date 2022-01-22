Россиянка погибла на глазах у семьи, нырнув в прорубь на Крещение © LIFE (ВИДЕО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРУ ЛИЦАМ СО СЛАБОЙ ПСИХИКОЙ)

На реке Оредеж во время крещенских купаний утонула 40-летняя женщина. Она нырнула с головой в необорудованную купель и на поверхности больше не появилась. Этот трагический инцидент был запечатлён очевидцами, произошёл он на глазах у семьи женщины, в том числе её детей.

На предоставленных Лайфу кадрах видно, что женщина нырнула в прорубь и сразу ушла под лёд. Тут же за ней бросились двое мужчин, но найти тело им так и не удалось. На фоне видеозаписи слышен голос ребёнка, который навзрыд пытается докричаться до матери.

Известно, что погибшая проживала в Санкт-Петербурге и работала юристом в строительной компании. Полицию на место происшествия вызвал её 50-летний супруг. Спасатели трижды ныряли в прорубь, но найти тело им так и не удалось.