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Постпред США не исключила военных мер против России при вторжении на Украину

Также США рассматривают возможность введения санкций, которые президент Джо Байден назвал "невиданными".

21 января, 22:58
<p>Линда Томас-Гринфилд © ТАСС / picture alliance / Luiz Rampelot</p>

Линда Томас-Гринфилд © ТАСС / picture alliance / Luiz Rampelot

Полномочный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассматривает возможность применения военных мер против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом она сказала в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Телеведущий напомнил, что президент США Джо Байден предупредил о серьёзных экономических последствиях для России в случае военного вторжения на Украину, а также задал вопрос, рассматривают ли Штаты возможность "военных контрмер".

"Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа", — заявила в ответ на это Томас-Гринфилд.

Она добавила, что Вашингтон плотно сотрудничает с Украиной ещё с 2014 года. Одной военной помощи республике уже оказали почти на 2,7 миллиарда долларов, а недавно было заявлено о скором выделении дополнительного финансирования.

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Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января на пресс-конференции Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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