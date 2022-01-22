Постпред США не исключила военных мер против России при вторжении на Украину

Полномочный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон рассматривает возможность применения военных мер против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом она сказала в интервью молдавскому телеканалу Jurnal TV.

Телеведущий напомнил, что президент США Джо Байден предупредил о серьёзных экономических последствиях для России в случае военного вторжения на Украину, а также задал вопрос, рассматривают ли Штаты возможность "военных контрмер".

"Абсолютно. Мы указали, что ничего не исключаем в плане нашего ответа", — заявила в ответ на это Томас-Гринфилд.