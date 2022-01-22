WSJ: Германия отказалась разрешить Эстонии поставки оружия на Украину
По данным СМИ, Таллин интересовался о возможности переправки 122-миллиметровых гаубиц Д-30, произведённых ещё в СССР.
© Минобороны Эстонии
Власти Германии отказали Эстонии в праве передачи Украине вооружения, которое ранее Таллин получил от Берлина. ФРГ настаивает, что передача ранее полученного от Германии оружия третьим странам возможна только после получения специального разрешения, а оно представлено не было. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
По данным издания, за последние недели Эстония запрашивала у Берлина разрешение на отправку артиллерии на Украину. Речь идёт о 122-миллиметровых гаубицах Д-30, произведённых ещё в СССР.
"У правительства ФРГ чёткая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали", — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Берлин пошёл на такой шаг на фоне обострения ситуации вокруг Украины, а также решения США и Великобритании поддержать Киев поставками оружия. Западная пресса ранее уже высказывала сомнения в готовности Германии поддержать союзников по НАТО в противостоянии с Россией.
Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки странами НАТО вооружений на Украину чрезвычайно опасны. Он отметил, что возможная передача переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) не способствует снижению напряжённости.
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