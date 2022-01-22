WSJ: Германия отказалась разрешить Эстонии поставки оружия на Украину

Власти Германии отказали Эстонии в праве передачи Украине вооружения, которое ранее Таллин получил от Берлина. ФРГ настаивает, что передача ранее полученного от Германии оружия третьим странам возможна только после получения специального разрешения, а оно представлено не было. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

По данным издания, за последние недели Эстония запрашивала у Берлина разрешение на отправку артиллерии на Украину. Речь идёт о 122-миллиметровых гаубицах Д-30, произведённых ещё в СССР.

"У правительства ФРГ чёткая позиция по вопросу экспорта оружия. Экспорт летального оружия из Германии в последние годы мы не поддерживали", — заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Берлин пошёл на такой шаг на фоне обострения ситуации вокруг Украины, а также решения США и Великобритании поддержать Киев поставками оружия. Западная пресса ранее уже высказывала сомнения в готовности Германии поддержать союзников по НАТО в противостоянии с Россией.