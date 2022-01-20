Reuters: США позволили Прибалтике передать Украине комплексы Javelin и Stinger
Три государства ранее отправляли соответствующий запрос для поддержки Киева на фоне заявлений о подготовке России к вторжению.
© ТАСС / Zuma
Страны Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) получили от власти США разрешение на передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также зенитных комплексов Stinger. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как отмечается, об этом рассказали три источника агентства, знакомых с ситуацией. Требование получать разрешение Америки на такую передачу вытекает из норм, установленных при экспорте вооружения из США.
В Госдепартаменте Reuters подтвердили информацию о том, что три страны Прибалтики получили соответствующее одобрение. Также Штаты позволили это Великобритании. Информации о том, сколько вооружения будет передано и когда, нет.
Как сообщал Лайф, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки странами НАТО вооружений на Украину чрезвычайно опасны. Он отметил, что возможная передача переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) не способствует снижению напряжённости.
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