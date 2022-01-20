Reuters: США позволили Прибалтике передать Украине комплексы Javelin и Stinger

Страны Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония) получили от власти США разрешение на передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также зенитных комплексов Stinger. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, об этом рассказали три источника агентства, знакомых с ситуацией. Требование получать разрешение Америки на такую передачу вытекает из норм, установленных при экспорте вооружения из США.

В Госдепартаменте Reuters подтвердили информацию о том, что три страны Прибалтики получили соответствующее одобрение. Также Штаты позволили это Великобритании. Информации о том, сколько вооружения будет передано и когда, нет.