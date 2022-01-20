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Сенатор от Крыма Цеков заявил, что санкции против России ударят по самим США

Парламентарий отметил, что Украина при этом не несёт никаких репутационных потерь за невыполнение Минских соглашений.

20 января, 19:53
<p>Сергей Цеков © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Сергей Цеков © ТАСС / Сергей Мальгавко

Несмотря на все факты, Вашингтон не хочет видеть, что со стороны России нет никакой эскалации конфликта на Украине. Так заявления США о готовности ввести новые санкции прокомментировал член Комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, американские власти выработали некое клише и повторяют его изо дня в день.

"Хотя они признают сами, что озвученные ими санкции ударят и по самим США. Но при этом американцы в упор не хотят видеть, что со стороны России никакой эскалации не происходит. И не будет происходить. А эскалация происходит со стороны Украины", — выразил Цеков своё мнение в интервью сайту kp.ru.

Цеков добавил, что Украина при этом не несёт никаких репутационных потерь за невыполнение Минских соглашений. Он ни разу за многие годы не слышал, чтобы "кто-то на Западе хоть что-то внятное сказал по этому поводу".

"Хотя мы-то в России понимаем, что эскалация ситуации возможна именно из-за действий Украины", — подчеркнул политик.

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Как сообщал Лайф ранее, конгрессмен-республиканец Бэнкс представил новый проект санкций против России. Ограничения, согласно документу, должны в том числе коснуться некоторых чиновников, силовиков, бизнесменов и журналистов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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