Несмотря на все факты, Вашингтон не хочет видеть, что со стороны России нет никакой эскалации конфликта на Украине. Так заявления США о готовности ввести новые санкции прокомментировал член Комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, американские власти выработали некое клише и повторяют его изо дня в день.

"Хотя они признают сами, что озвученные ими санкции ударят и по самим США. Но при этом американцы в упор не хотят видеть, что со стороны России никакой эскалации не происходит. И не будет происходить. А эскалация происходит со стороны Украины", — выразил Цеков своё мнение в интервью сайту kp.ru.

Цеков добавил, что Украина при этом не несёт никаких репутационных потерь за невыполнение Минских соглашений. Он ни разу за многие годы не слышал, чтобы "кто-то на Западе хоть что-то внятное сказал по этому поводу".

"Хотя мы-то в России понимаем, что эскалация ситуации возможна именно из-за действий Украины", — подчеркнул политик.