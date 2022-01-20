Конгрессмен-республиканец Бэнкс представил новый проект санкций против России

Республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России, который озаглавлен как "Акт привлечения к ответственности Путина". Газета The Washington Post раскрыла содержание документа.

Так, ограничения коснутся российских чиновников и силовиков. Речь, например, идёт о представителе Кремля Дмитрии Пескове, премьер-министре РФ Михаиле Мишустине, мэре Москвы Сергее Собянине, главе Минздрава Михаиле Мурашко и других. Кроме того, новый документ затрагивает бизнесменов РФ, среди которых в том числе глава "Роснефти" Игорь Сечин и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, и некоторых журналистов, в частности Владимира Соловьёва.

Новый проект санкций также объявляет "поддерживаемые Россией" силы в Донбассе террористами, а Москву признаёт спонсором терроризма, запрещает операции с российским госдолгом. Документ содержит меры против "Северного потока – 2", включая связанные с ним организации и акционеров. Кроме того, он призывает прекратить траты на диалог по кибербезопасности, пока не закончатся атаки на ведомства США, а также траты на диалог по стратегической стабильности до тех пор, пока Крым остаётся в составе РФ.