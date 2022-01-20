Подлодка "Волхов" поразила наземную цель в Японском море крылатой ракетой "Калибр"

"Сегодня в акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели", — говорится в релизе.

Отмечается, что дальность стрельбы составила более тысячи километров и, несмотря на это, ракета поразила цель на тактическом поле Сюркум (Хабаровский край) в расчётное время. В пресс-службе добавили, что выполнение задачи обеспечивали также корабли ТОФ, самолёты и беспилотники морской авиации.



