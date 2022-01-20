Подлодка "Волхов" поразила наземную цель в Японском море крылатой ракетой "Калибр"
В Минобороны РФ уточнили, что дальность стрельбы превышала тысячу километров, снаряд ударил по цели в расчётное время.
Скриншот © Telegram / ТАСС
Запуск ракеты "Калибр" с подлодки ТОФ "Волхов". Видео © Telegram / ТАСС / Минобороны РФ
Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота (ТОФ) "Волхов" поразила наземную цель из акватории Японского моря. Удар осуществлялся крылатой ракетой "Калибр", сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны России.
"Сегодня в акватории Японского моря новейшая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила из подводного положения пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по наземной цели", — говорится в релизе.
Отмечается, что дальность стрельбы составила более тысячи километров и, несмотря на это, ракета поразила цель на тактическом поле Сюркум (Хабаровский край) в расчётное время. В пресс-службе добавили, что выполнение задачи обеспечивали также корабли ТОФ, самолёты и беспилотники морской авиации.
Ранее Лайф рассказывал, что Тихоокеанский флот пополнится новыми подлодками 949АМ "Антей". Первым атомным подводным ракетным крейсером обновлённого проекта станет К-132 "Иркутск".
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