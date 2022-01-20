НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Учёные назвали устойчивость бактерий к антибиотикам основной причиной смертности в мире

Сегодня такие микроорганизмы являются одной из наиопаснейших угроз в медицине.

20 января, 12:11

Фото © Pexels

Согласно новой оценке, в 2019 году от устойчивых к антибиотикам инфекций погибло более миллиона человек, что на сотни тысяч больше, чем от СПИДа или малярии. Соответствующая статья опубликована в журнале The Lancet.

Сегодня такие бактерии являются одной из наиопаснейших угроз в медицине. Чрезмерное употребление антибиотиков привело к тому, что устойчивость к ним среди инфекций становится всё более распространённой. В свою очередь это повышает вероятность того, что такие болезни, как пневмония или сепсис, будут труднее поддаваться лечению.

Команда учёных вместе с Мохсеном Нагави из Вашингтонского университета в Сиэтле подсчитали, сколько в 2019 году погибло людей, которых ранее можно было спасти, если бы не развивающаяся антимикробная резистентность (AMР).

Специалисты изучили данные медицинских карт 471 миллиона человек с устойчивыми к антибиотикам инфекциями из 204 стран. Также команда учёных ознакомились с опубликованными исследованиями и медицинскими записями об AMP, чтобы получить как можно более полный набор данных.

В результате специалисты обнаружили, что около 1,3 миллиона смертей по всему миру могут быть напрямую связаны с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). Также они выяснили, что ещё 3,65 миллиона смертей обусловлены заболеваниями, свидетельствующими о той или иной форме АМР.

"Если включить обе группы, это сделает АМР третьей по значимости причиной смерти в мире в 2019 году после ишемических сердечных приступов и инсультов. Даже по более консервативным оценкам в том году от AMР погибло больше людей, чем от ВИЧ/СПИДа, который стал причиной 680 000 смертей, и малярии, от неё погибло 627 000 человек”, — подчеркнули исследователи.

Более 70% летальных исходов, связанных с УПП, вызваны устойчивостью к бета-лактамным антибиотикам, таким как пенициллин, говорится в исследовании.

Учёные нашли на МКС более 20 видов микроорганизмов, включая патогенные

Учёные нашли на МКС более 20 видов микроорганизмов, включая патогенные

Ранее учёные заявили, что кишечная бактерия Collinsella снижает риск смерти от ковида. По их мнению, чем больше в организме человека Collinsella, тем легче он перенесёт заболевание.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1