Учёные назвали устойчивость бактерий к антибиотикам основной причиной смертности в мире

Согласно новой оценке, в 2019 году от устойчивых к антибиотикам инфекций погибло более миллиона человек, что на сотни тысяч больше, чем от СПИДа или малярии. Соответствующая статья опубликована в журнале The Lancet.

Сегодня такие бактерии являются одной из наиопаснейших угроз в медицине. Чрезмерное употребление антибиотиков привело к тому, что устойчивость к ним среди инфекций становится всё более распространённой. В свою очередь это повышает вероятность того, что такие болезни, как пневмония или сепсис, будут труднее поддаваться лечению.

Команда учёных вместе с Мохсеном Нагави из Вашингтонского университета в Сиэтле подсчитали, сколько в 2019 году погибло людей, которых ранее можно было спасти, если бы не развивающаяся антимикробная резистентность (AMР).

Специалисты изучили данные медицинских карт 471 миллиона человек с устойчивыми к антибиотикам инфекциями из 204 стран. Также команда учёных ознакомились с опубликованными исследованиями и медицинскими записями об AMP, чтобы получить как можно более полный набор данных.

В результате специалисты обнаружили, что около 1,3 миллиона смертей по всему миру могут быть напрямую связаны с устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП). Также они выяснили, что ещё 3,65 миллиона смертей обусловлены заболеваниями, свидетельствующими о той или иной форме АМР.

"Если включить обе группы, это сделает АМР третьей по значимости причиной смерти в мире в 2019 году после ишемических сердечных приступов и инсультов. Даже по более консервативным оценкам в том году от AMР погибло больше людей, чем от ВИЧ/СПИДа, который стал причиной 680 000 смертей, и малярии, от неё погибло 627 000 человек”, — подчеркнули исследователи.

Более 70% летальных исходов, связанных с УПП, вызваны устойчивостью к бета-лактамным антибиотикам, таким как пенициллин, говорится в исследовании.