Центробанк предлагает запретить в России оборот и майнинг криптовалют

Банк России предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Как следует из доклада регулятора, это необходимо для снижения угроз, обусловленных их распространением.

"Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры", — говорится в документе Центробанка.

Регулятор предлагает запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют, а также вложение финансовых организаций и использование российских финансовых посредников для осуществления операций с ними. В ЦБ РФ считают, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга несёт существенные риски для экономики и финансовой стабильности, создавая непроизводительный расход электроэнергии. Это, по мнению регулятора, ставит под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России. Кроме того, формируется спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, усиливая негативные эффекты от их распространения и создавая стимулы для обхода регулирования.

Банк России планирует совместную работу с финансовыми регуляторами государств, где зарегистрированы криптобиржи, для получения сведений о совершаемых там операциях россиян с криптой, говорится в докладе.