Центробанк предлагает запретить в России оборот и майнинг криптовалют
По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России.
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Банк России предлагает запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. Как следует из доклада регулятора, это необходимо для снижения угроз, обусловленных их распространением.
"Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры", — говорится в документе Центробанка.
Регулятор предлагает запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют, а также вложение финансовых организаций и использование российских финансовых посредников для осуществления операций с ними. В ЦБ РФ считают, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга несёт существенные риски для экономики и финансовой стабильности, создавая непроизводительный расход электроэнергии. Это, по мнению регулятора, ставит под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России. Кроме того, формируется спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, усиливая негативные эффекты от их распространения и создавая стимулы для обхода регулирования.
Банк России планирует совместную работу с финансовыми регуляторами государств, где зарегистрированы криптобиржи, для получения сведений о совершаемых там операциях россиян с криптой, говорится в докладе.
Ранее о высоких рисках использования криптовалют предупреждал президент России Владимир Путин. Российский лидер не исключил, что за виртуальными монетами может быть будущее, однако сейчас необходимо внимательно следить за развитием процесса. Кроме того, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что ответственное государство не должно стимулировать распространение криптовалют и в ЦБ к "цифровым деньгам" относятся негативно.
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