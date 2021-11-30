Путин предупредил о высоких рисках использования криптовалют

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовёт!", затронул тему криптовалют. Так, по мнению главы государства, эта сфера на данный момент несёт серьёзные риски.

"Что касается криптовалюты, в некоторых странах она запрещена. Она ничем не обеспечена, волатильность большая, риски большие. Я тоже считаю, что нужно прислушаться к тем, кто говорит о высоких рисках", — отметил Путин.

Российский лидер не исключил, то за криптовалютой может быть будущее, однако сейчас необходимо внимательно следить, как процесс будет развиваться.