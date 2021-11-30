Путин рассказал, в каком мире он хотел бы жить

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовёт!" порассуждал о том, в каком мире он хотел бы жить.

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал президенту про отчёт Credit Suisse, согласно которому, чтобы сохранить климат Земли, ответственным потребителям придётся отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, видеоигр, а также спускать унитаз только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год. Костин спросил у Путина, хотел ли бы он жить в таком мире.

"Я бы хотел жить в таком мире, в котором средства личной гигиены не приносили бы вреда окружающей среде, мы бы летали на самолётах, которые бы не загрязняли атмосферу", — ответил президент.