Путин раскрыл, какие проблемы в России не дают ему спать по ночам
Лидер РФ отметил, что страна сталкивается с теми же трудностями, что и остальной мир. Он подчеркнул, что необходимые решения важно принимать своевременно.
Скриншот © LIFE
Путин рассказал, какие проблемы в России не дают ему спать по ночам. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин рассказал, какие проблемы в стране не дают ему спать по ночам.
"Россия сталкивается с теми же проблемами, с которыми сталкивается весь мир. Это изменение климата, коронавирусная инфекция, <...> инфляция. Но я сказал как раз о том, что мы выстроили работу таким образом, что нам удаётся выйти на допандемийный уровень по важнейшим макроэкономическим показателям. Один из них — снижение безработицы", — поделился Путин на форуме ВТБ "Россия зовёт!", отвечая на соответствующий вопрос.
Путин рассказал, какие проблемы в России не дают ему спать по ночам. Видео © LIFE
Глава государства также отметил, что одной из важнейших проблем России является демография, наблюдались два спада — во время Великой Отечественной войны и в середине 90-х годов. Путин подчеркнул, что она приобрела системообразующий, экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда.
"В этой связи и по гуманитарным соображениям, и с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям решение демографической проблемы — одно из главных. <...> В целом в недавнем прошлом нам удалось сдвинуть этот камень с мёртвой точки", — сказал Путин.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин допустил введение новых мер поддержки россиян. Глава государства напомнил, что единовременные выплаты уже получали пенсионеры и семьи с детьми.
Комментариев: 0