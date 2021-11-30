Путин раскрыл, какие проблемы в России не дают ему спать по ночам

Путин рассказал, какие проблемы в России не дают ему спать по ночам. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин рассказал, какие проблемы в стране не дают ему спать по ночам.

"Россия сталкивается с теми же проблемами, с которыми сталкивается весь мир. Это изменение климата, коронавирусная инфекция, <...> инфляция. Но я сказал как раз о том, что мы выстроили работу таким образом, что нам удаётся выйти на допандемийный уровень по важнейшим макроэкономическим показателям. Один из них — снижение безработицы", — поделился Путин на форуме ВТБ "Россия зовёт!", отвечая на соответствующий вопрос.

Путин рассказал, какие проблемы в России не дают ему спать по ночам. Видео © LIFE

Глава государства также отметил, что одной из важнейших проблем России является демография, наблюдались два спада — во время Великой Отечественной войны и в середине 90-х годов. Путин подчеркнул, что она приобрела системообразующий, экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда.

"В этой связи и по гуманитарным соображениям, и с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям решение демографической проблемы — одно из главных. <...> В целом в недавнем прошлом нам удалось сдвинуть этот камень с мёртвой точки", — сказал Путин.