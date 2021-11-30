Путин допустил введение новых мер поддержки россиян

Глава РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовёт!" заявил, что не исключает введения новых мер поддержки россиян исходя из имеющихся возможностей.

Президент отметил, что уже принят ряд мер социальной поддержки граждан, в том числе с низкими доходами. Среди них — единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где воспитываются школьники, а также другие меры.

"Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей будем прорабатывать и другие решения на этот счёт", — сказал Путин.