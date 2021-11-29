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Правительство утвердило беззаявительную выплату пособий по нетрудоспособности

Больницы и поликлиники напрямую будут загружать электронные листки в ФСС, сумма будет рассчитана и перечислена фондом на основании полученных сведений и документов.

29 ноября, 12:15

Фото © Pixabay

Правительство РФ утвердило беззаявительный порядок выплаты пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"С 2022 года все больничные листы будут оформляться только в электронном виде, а пособия по ним начисляться автоматически. Беззаявительный порядок также распространится на выплаты пособий по беременности и родам и при рождении ребёнка", — сказано на сайте кабмина.

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Пособия будут выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а гражданам для этого не придётся подавать никаких заявлений и документов. Электронные листки нетрудоспособности больницы и поликлиники будут загружать в единую информационную систему ФСС, а оттуда информация об открытии, продлении или закрытии больничного автоматически поступит работодателю, а также самому сотруднику в личный кабинет на портале "Госуслуги", пояснили в кабмине.

Сумма пособия будет рассчитана и выплачена фондом на основании полученных сведений и документов, а информация появится в Единой государственной информационной системе соцобеспечения (ЕГИССО). Отмечается, что фонд также может запрашивать данные для сверки при необходимости у Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и других госучреждений.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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