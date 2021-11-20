В Минтруде исключили лишение россиян детских пособий из-за выигрыша в лотерею

Выигрыш в лотерею или на тотализаторе не может стать поводом для лишения детского пособия, однако эти деньги будут учитываться при оценке доходов и нуждаемости семьи. Заявление опубликовано на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.

"Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия", — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что появившиеся в СМИ сообщения о перечне причин для отказа в выплатах не соответствуют действительности.

В проекте постановления, направленном на общественное обсуждение, уточняются правила оценки доходов и имущества россиян, которым могут назначить детское пособие. В их число входят нуждающиеся семьи с детьми от 3 до 7 лет, одинокие родители с детьми от 8 до 17 лет и беременные, вставшие на учёт на ранних сроках. Документ предполагает, что "при оценке доходов будет учитываться не только заработок, но и средства, выигранные в лотерею или на тотализаторе".