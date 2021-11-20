НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лионель Месси забил первый гол в чемпионате Франции

При этом в его активе уже есть три мяча в Лиге чемпионов в составе парижского клуба.

20 ноября, 18:22
<p>Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"</p>

Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"

"Пари Сен-Жермен" на своём поле победил "Нант" в 14-м туре чемпионата Франции по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Парк де Пренс", завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.

В составе хозяев по разу отличились Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Ещё один мяч в свои ворота срезал защитник гостей Деннис Аппиа. Автором единственного гола "Нанта" стал Рэндал Коло.

На 65-й минуте с поля был удалён голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас. Он далеко вышел из ворот и был вынужден сбить с ног хавбека соперников Людовика Бласа, за что получил красную карточку.

Для Месси гол стал первым в чемпионате Франции. При этом на его счету уже есть три мяча за парижан в Лиге чемпионов.

Месси назвали футболистом года по версии портала Goal

Месси назвали футболистом года по версии портала Goal

"Пари Сен-Жермен" набрал 37 очков, упрочив лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. Занимающий второе место "Ланс" отстаёт уже на 13 баллов.

Чемпионат Франции по футболу

Лига 1. 14-й тур

"Пари Сен-Жермен" – "Нант" — 3:1

Голы: Мбаппе 2' (1:0), Коло 76' (1:1), Аппиа, в свои ворота 82' (2:1), Месси 87' (3:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1