Лионель Месси забил первый гол в чемпионате Франции
При этом в его активе уже есть три мяча в Лиге чемпионов в составе парижского клуба.
Фото © ФК "Пари Сен-Жермен"
"Пари Сен-Жермен" на своём поле победил "Нант" в 14-м туре чемпионата Франции по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Парк де Пренс", завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.
В составе хозяев по разу отличились Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Ещё один мяч в свои ворота срезал защитник гостей Деннис Аппиа. Автором единственного гола "Нанта" стал Рэндал Коло.
На 65-й минуте с поля был удалён голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас. Он далеко вышел из ворот и был вынужден сбить с ног хавбека соперников Людовика Бласа, за что получил красную карточку.
Для Месси гол стал первым в чемпионате Франции. При этом на его счету уже есть три мяча за парижан в Лиге чемпионов.
"Пари Сен-Жермен" набрал 37 очков, упрочив лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. Занимающий второе место "Ланс" отстаёт уже на 13 баллов.
Чемпионат Франции по футболу
Лига 1. 14-й тур
"Пари Сен-Жермен" – "Нант" — 3:1
Голы: Мбаппе 2' (1:0), Коло 76' (1:1), Аппиа, в свои ворота 82' (2:1), Месси 87' (3:1)
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