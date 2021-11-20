Лионель Месси забил первый гол в чемпионате Франции

При этом в его активе уже есть три мяча в Лиге чемпионов в составе парижского клуба.

"Пари Сен-Жермен" на своём поле победил "Нант" в 14-м туре чемпионата Франции по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Парк де Пренс", завершилась со счётом 3:1 в пользу столичного клуба.

В составе хозяев по разу отличились Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Ещё один мяч в свои ворота срезал защитник гостей Деннис Аппиа. Автором единственного гола "Нанта" стал Рэндал Коло.

На 65-й минуте с поля был удалён голкипер "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас. Он далеко вышел из ворот и был вынужден сбить с ног хавбека соперников Людовика Бласа, за что получил красную карточку.

Для Месси гол стал первым в чемпионате Франции. При этом на его счету уже есть три мяча за парижан в Лиге чемпионов.

"Пари Сен-Жермен" набрал 37 очков, упрочив лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции. Занимающий второе место "Ланс" отстаёт уже на 13 баллов.