Месси назвали футболистом года по версии портала Goal
В тройку лучших также попали Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Роберт Левандовский из "Баварии".
Фото © ТАСС / AP Photo / Natacha Pisarenko
Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал футболистом года по версии портала Goal.com.
Позади себя он оставил своего извечного соперника — Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед". Замкнул тройку лучших игроков года Роберт Левандовский из "Баварии". Добавим, что всего участие в опросе приняло более 14 миллионов пользователей по всему миру.
Отметим, что в десятку также попали Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн, Карим Бензема, Н’Голо Канте, Кевин Де Брёйне и бразилец Неймар.
Футбол. Интересное по теме
"Заслуженно получили по щам": В Госдуме назвали плохо организованной провокацией выходку украинских фанатов с флагом РФ в Боснии
сегодня в 13:54
"Насильно мил не будешь": Гаджиев рассказал, стоит ли Карпину уходить из сборной России
сегодня в 13:25
Болельщики сборной Боснии напали на фанатов из Украины из-за российского флага
сегодня в 12:01
Комментариев: 0