Месси назвали футболистом года по версии портала Goal

В тройку лучших также попали Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Роберт Левандовский из "Баварии".

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал футболистом года по версии портала Goal.com.

Позади себя он оставил своего извечного соперника — Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед". Замкнул тройку лучших игроков года Роберт Левандовский из "Баварии". Добавим, что всего участие в опросе приняло более 14 миллионов пользователей по всему миру.