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Месси назвали футболистом года по версии портала Goal

В тройку лучших также попали Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Роберт Левандовский из "Баварии".

17 ноября, 14:42
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Natacha Pisarenko</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Natacha Pisarenko

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал футболистом года по версии портала Goal.com.

Позади себя он оставил своего извечного соперника — Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед". Замкнул тройку лучших игроков года Роберт Левандовский из "Баварии". Добавим, что всего участие в опросе приняло более 14 миллионов пользователей по всему миру.

СМИ: Месси сообщили, что он получит "Золотой мяч"

СМИ: Месси сообщили, что он получит "Золотой мяч"

Отметим, что в десятку также попали Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанн, Карим Бензема, Н’Голо Канте, Кевин Де Брёйне и бразилец Неймар.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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