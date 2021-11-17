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Регион
Опубликовано 17 ноября 2021, 14:42

Месси назвали футболистом года по версии портала Goal

Фото © ТАСС / AP Photo / Natacha Pisarenko

Фото © ТАСС / AP Photo / Natacha Pisarenko

В тройку лучших также попали Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Роберт Левандовский из "Баварии".

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал футболистом года по версии портала Goal.com.

Позади себя он оставил своего извечного соперника — Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед". Замкнул тройку лучших игроков года Роберт Левандовский из "Баварии". Добавим, что всего участие в опросе приняло более 14 миллионов пользователей по всему миру.

СМИ: Месси сообщили, что он получит "Золотой мяч"
СМИ: Месси сообщили, что он получит "Золотой мяч"

Отметим, что в десятку также попали Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Карим Бензема, Н’Голо Канте, Кевин Де Брёйне и бразилец Неймар.

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Шамиль Гаджиев
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