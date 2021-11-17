Месси назвали футболистом года по версии портала Goal
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В тройку лучших также попали Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" и Роберт Левандовский из "Баварии".
Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал футболистом года по версии портала Goal.com.
Позади себя он оставил своего извечного соперника — Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед". Замкнул тройку лучших игроков года Роберт Левандовский из "Баварии". Добавим, что всего участие в опросе приняло более 14 миллионов пользователей по всему миру.
Отметим, что в десятку также попали Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Карим Бензема, Н’Голо Канте, Кевин Де Брёйне и бразилец Неймар.