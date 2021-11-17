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World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Своего членства российская организация была лишена в 2015 году на фоне целого ряда громких допинговых скандалов.

17 ноября, 14:11

Фото © ТАСС / AP / CHRISTIAN BRUNA

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до выполнения всех условий по восстановлению. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее совет международной организации рекомендовал продлить ограничения в отношении ВФЛА, так как не были выполнены все необходимые условия по восстановлению. При этом в World Athletics отметили, что российская сторона сумела достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей.

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Добавим, что ВФЛА была лишена членства в World Athletics в 2015 году на фоне целого ряда крупных допинговых скандалов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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