World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение продлить отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до выполнения всех условий по восстановлению. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее совет международной организации рекомендовал продлить ограничения в отношении ВФЛА, так как не были выполнены все необходимые условия по восстановлению. При этом в World Athletics отметили, что российская сторона сумела достичь удовлетворительного прогресса в достижении ключевых показателей.