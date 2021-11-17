Расчленивший отца-пенсионера житель Петербурга показал, как избавился от останков

Петербуржец расчленил своего отца и выбросил части тела в реку. Видео © СК РФ по Санкт-Петербургу

Следователи Санкт-Петербурга предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, убившему своего 66-летнего отца, останки которого рабочие нашли у реки Смоленки. Свою вину мужчина признал, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице.

По версии следствия, 13 ноября 2021 года в одной из квартир по Новосмоленской набережной обвиняемый поссорился со своим отцом. Затем мужчина выстрелил в пожилого родителя из охотничьего ружья и расчленил его электролобзиком. Чтобы скрыть следы преступления, он купил в магазине две тележки и две хозяйственные сумки, в которые сложил части тела отца и выбросил их. На кадрах, опубликованных ведомством, обвиняемый рассказывает, каким образом избавлялся от останков.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также местонахождение других частей тела погибшего. Кроме того, решается вопрос об избрании 35-летнему петербуржцу меры пресечения в виде заключения под стражу.