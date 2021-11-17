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Жители Ленобласти даже в ноябре продолжают "охотиться" за грибами

Такие дары природы зимой часто продаются в магазинах Петербурга в маринованном виде, заметил биолог Глазков.

17 ноября, 14:03
<p>Фото © <a href="http://www.udec.ru/gribi/zim-opyata.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Udec.ru</a></p>

Фото © Udec.ru

Грибники из Ленинградской области поздней осенью продолжают "охотиться" за зимними опятами, способными выдерживать до десяти градусов мороза. По словам биолога Павла Глазкова, их шляпки при оттаивании темнеют, становясь жёлто-коричневыми или медового цвета у тех, которые не перенесли холода.

Диаметр же шляпки достигает десяти сантиметров. Ножка у гриба тёмно-коричневая, а с возрастом может стать почти чёрной.

"Этот гриб очень популярен в странах Юго-Восточной Азии, в Китае его активно культивируют. А в магазинах Санкт-Петербурга зимние опята можно найти в маринованном виде", — сказал Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Магические свойства грибов для лечения болезней и любовных приворотов

Магические свойства грибов для лечения болезней и любовных приворотов

Ранее миколог Михаил Вишневский рассказал, какие грибы могут привести к раку печени. По словам специалиста, существует риск развития ботулизма и других проблем, связанных с появлением плесени в упаковке. Это может аукнуться иными опасными заболеваниями.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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