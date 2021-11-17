Жители Ленобласти даже в ноябре продолжают "охотиться" за грибами
Такие дары природы зимой часто продаются в магазинах Петербурга в маринованном виде, заметил биолог Глазков.
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Грибники из Ленинградской области поздней осенью продолжают "охотиться" за зимними опятами, способными выдерживать до десяти градусов мороза. По словам биолога Павла Глазкова, их шляпки при оттаивании темнеют, становясь жёлто-коричневыми или медового цвета у тех, которые не перенесли холода.
Диаметр же шляпки достигает десяти сантиметров. Ножка у гриба тёмно-коричневая, а с возрастом может стать почти чёрной.
"Этот гриб очень популярен в странах Юго-Восточной Азии, в Китае его активно культивируют. А в магазинах Санкт-Петербурга зимние опята можно найти в маринованном виде", — сказал Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Ранее миколог Михаил Вишневский рассказал, какие грибы могут привести к раку печени. По словам специалиста, существует риск развития ботулизма и других проблем, связанных с появлением плесени в упаковке. Это может аукнуться иными опасными заболеваниями.
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