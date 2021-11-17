Жители Ленобласти даже в ноябре продолжают "охотиться" за грибами

Грибники из Ленинградской области поздней осенью продолжают "охотиться" за зимними опятами, способными выдерживать до десяти градусов мороза. По словам биолога Павла Глазкова, их шляпки при оттаивании темнеют, становясь жёлто-коричневыми или медового цвета у тех, которые не перенесли холода.

Диаметр же шляпки достигает десяти сантиметров. Ножка у гриба тёмно-коричневая, а с возрастом может стать почти чёрной.

"Этот гриб очень популярен в странах Юго-Восточной Азии, в Китае его активно культивируют. А в магазинах Санкт-Петербурга зимние опята можно найти в маринованном виде", — сказал Глазков в эфире телеканала "Санкт-Петербург".