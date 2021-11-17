Родные искали попавшего в рабство в Казахстане россиянина с помощь гадалок и телепередач

Родители россиянина, который 20 лет провёл в рабстве в Казахстане, никогда не обращались в полицию по поводу пропажи сына. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, вместо этого они ходили по экстрасенсам, гадалкам и даже обращались в популярную телепередачу "Жди меня".

"Они (родители. — Прим. Лайфа) верили, что он жив, и им эти гадалки тоже это подтверждали. И вот так вот это дело тянулось", — приводит РИА "Новости" слова омбудсмена.

Бабуркин отметил, что сами родственники пропавшего рассказали, что в 1995 году их сын ушёл в армию, после ненадолго вернулся домой, а затем отправился на службу по контракту в Казахстан. Со слов родителей, во время возвращения домой мужчину избили на вокзале и передали хозяину фермерского хозяйства.

"Я так понял, что у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда", — добавил уполномоченный.