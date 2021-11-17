Родные искали попавшего в рабство в Казахстане россиянина с помощь гадалок и телепередач
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин подчеркнул, что родители мужчины за 20 лет не обращались в полицию. Гражданин пропал практически сразу после службы в армии.
Скриншот видео © Департамент полиции Карагандинской области
Родители россиянина, который 20 лет провёл в рабстве в Казахстане, никогда не обращались в полицию по поводу пропажи сына. Как рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, вместо этого они ходили по экстрасенсам, гадалкам и даже обращались в популярную телепередачу "Жди меня".
"Они (родители. — Прим. Лайфа) верили, что он жив, и им эти гадалки тоже это подтверждали. И вот так вот это дело тянулось", — приводит РИА "Новости" слова омбудсмена.
Бабуркин отметил, что сами родственники пропавшего рассказали, что в 1995 году их сын ушёл в армию, после ненадолго вернулся домой, а затем отправился на службу по контракту в Казахстан. Со слов родителей, во время возвращения домой мужчину избили на вокзале и передали хозяину фермерского хозяйства.
"Я так понял, что у него не было документов и денег, чтобы выбраться оттуда", — добавил уполномоченный.
Ранее Лайф писал, что россиянин заявил, что 20 лет был рабом в Казахстане. По словам мужчины, он уроженец Ярославской области. Добавим, что предполагаемого рабовладельца уже задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы".
Власти Ярославской области помогут вернуться домой россиянину, который 20 лет был рабом в Казахстане
Лента новостей
Подозреваемый в педофилии депутат Заксобрания Приморья от КПРФ Самсонов входил в списки УГ
сегодня в 13:54
Директор Киркорова не увидел связи между появлением певца на "Премии МУЗ-ТВ" и миллионным штрафом
сегодня в 13:52
"Будет и что выпить, и чем закусить": Путин пожелал Курчатовскому институту успехов в генетическом виноделии
сегодня в 13:45
Комментариев: 0