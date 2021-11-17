НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Подозреваемый в педофилии депутат Заксобрания Приморья от КПРФ Самсонов входил в списки УГ

Юрист Ремесло, который обратил на это внимание, отметил, что парламентарий "попал в прекрасную компанию" из "нациков и эмо-коммунистов".

17 ноября, 13:54

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артём Самсонов, которого задержали по подозрению в педофилии, входил в списки УГ — проекта ФБК* блогера Алексея Навального. На это обратил внимание юрист Илья Ремесло.

"Этот прекрасный депутат входил в списки УГ Навального. Таким образом, УГ поддерживает не только нациков, эмо-коммунистов, но и педофилов. Самсонов попал в прекрасную компанию", — написал Ремесло в своём телеграм-канале, прикрепив скриншот списка.

СК опубликовал кадры задержания и допроса подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ Самсонова

СК опубликовал кадры задержания и допроса подозреваемого в педофилии депутата от КПРФ Самсонова

Напомним, Самсонова задержали ранее сегодня, 17 ноября. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Позже парламентария в сопровождении сотрудников СОБРа увезли на допрос.

* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1