Подозреваемый в педофилии депутат Заксобрания Приморья от КПРФ Самсонов входил в списки УГ

Депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артём Самсонов, которого задержали по подозрению в педофилии, входил в списки УГ — проекта ФБК* блогера Алексея Навального. На это обратил внимание юрист Илья Ремесло.

"Этот прекрасный депутат входил в списки УГ Навального. Таким образом, УГ поддерживает не только нациков, эмо-коммунистов, но и педофилов. Самсонов попал в прекрасную компанию", — написал Ремесло в своём телеграм-канале, прикрепив скриншот списка.

Напомним, Самсонова задержали ранее сегодня, 17 ноября. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Позже парламентария в сопровождении сотрудников СОБРа увезли на допрос.