Подозреваемый в педофилии депутат Заксобрания Приморья от КПРФ Самсонов входил в списки УГ
Юрист Ремесло, который обратил на это внимание, отметил, что парламентарий "попал в прекрасную компанию" из "нациков и эмо-коммунистов".
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк
Депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артём Самсонов, которого задержали по подозрению в педофилии, входил в списки УГ — проекта ФБК* блогера Алексея Навального. На это обратил внимание юрист Илья Ремесло.
"Этот прекрасный депутат входил в списки УГ Навального. Таким образом, УГ поддерживает не только нациков, эмо-коммунистов, но и педофилов. Самсонов попал в прекрасную компанию", — написал Ремесло в своём телеграм-канале, прикрепив скриншот списка.
Напомним, Самсонова задержали ранее сегодня, 17 ноября. По данным следствия, депутат на территории базы отдыха во Владивостоке "при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Позже парламентария в сопровождении сотрудников СОБРа увезли на допрос.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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