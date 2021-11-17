"От власти ждут разговоров, а не конкретных дел": Новый мэр Краснодара Алексеенко оговорился на выступлении и насторожил избирателей
Экс-вице-мэр оговорился в своей программной речи в ходе заседания гордумы, но это не помешало ему занять пост градоначальника.
Фото © Instagram / andrey.a.alekseenko
В Краснодаре прошли выборы нового мэра. В результате им стал вице-мэр кубанской столицы Андрей Алексеенко. За его кандидатуру проголосовало 40 депутатов гордумы.
Все претенденты на должность выступили с программной речью. На заседании гордумы Алексеенко выступил первым. Политик обозначил самые острые проблемы города, однако оговорился и заявил, что горожане "ждут от нас разговоров, а не конкретных дел".
При этом оговорка не помешала ему взять пост мэра Краснодара. По итогам конкурса Алексеенко набрал наибольшее количество голосов.
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