В Краснодаре прошли выборы нового мэра. В результате им стал вице-мэр кубанской столицы Андрей Алексеенко. За его кандидатуру проголосовало 40 депутатов гордумы.

Все претенденты на должность выступили с программной речью. На заседании гордумы Алексеенко выступил первым. Политик обозначил самые острые проблемы города, однако оговорился и заявил, что горожане "ждут от нас разговоров, а не конкретных дел".

При этом оговорка не помешала ему взять пост мэра Краснодара. По итогам конкурса Алексеенко набрал наибольшее количество голосов.