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"От власти ждут разговоров, а не конкретных дел": Новый мэр Краснодара Алексеенко оговорился на выступлении и насторожил избирателей

Экс-вице-мэр оговорился в своей программной речи в ходе заседания гордумы, но это не помешало ему занять пост градоначальника.

17 ноября, 13:44

Фото © Instagram / andrey.a.alekseenko

В Краснодаре прошли выборы нового мэра. В результате им стал вице-мэр кубанской столицы Андрей Алексеенко. За его кандидатуру проголосовало 40 депутатов гордумы.

Все претенденты на должность выступили с программной речью. На заседании гордумы Алексеенко выступил первым. Политик обозначил самые острые проблемы города, однако оговорился и заявил, что горожане "ждут от нас разговоров, а не конкретных дел".

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При этом оговорка не помешала ему взять пост мэра Краснодара. По итогам конкурса Алексеенко набрал наибольшее количество голосов.

Ранее президент Бразилии неправильно назвал Пизанскую башню и стал мемом. Пользователи соцсетей припомнили Жаиру Болсонару и другие его оговорки. Например, однажды он перепутал Джона и Джима Керри.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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