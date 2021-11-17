НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Попова заявила об увеличении охвата тестированием на ковид в полтора раза

Ранее главный государственный санитарный врач отметила, что всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обязательно тестировать на коронавирус.

17 ноября, 13:31

Фото © ТАСС / Александр Щербак

В России в полтора раза увеличился охват тестированием на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

"Все ваши поручения выполняются. По увеличению охвата тестированием — в полтора раза мы увеличили охват", — сказала Попова.

Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус

Путин потребовал увеличить скорость тестирования на коронавирус

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обязательно тестировать на коронавирус. Соответствующее постановление уже принято.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1