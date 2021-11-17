Попова заявила об увеличении охвата тестированием на ковид в полтора раза
Ранее главный государственный санитарный врач отметила, что всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обязательно тестировать на коронавирус.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
В России в полтора раза увеличился охват тестированием на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.
"Все ваши поручения выполняются. По увеличению охвата тестированием — в полтора раза мы увеличили охват", — сказала Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора сообщила, что всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обязательно тестировать на коронавирус. Соответствующее постановление уже принято.
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