Попова заявила об увеличении охвата тестированием на ковид в полтора раза

В России в полтора раза увеличился охват тестированием на коронавирус. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

"Все ваши поручения выполняются. По увеличению охвата тестированием — в полтора раза мы увеличили охват", — сказала Попова.