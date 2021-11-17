В России всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обязательно тестировать на коронавирус
Соответствующее постановление уже принято, сообщили в Роспотребнадзоре.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Все пациенты с признаками ОРВИ будут проходить обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию, чтобы не допустить её дальнейшего распространения. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.
"Все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией", — отметила она.
Ранее Лайф сообщал, что всего в России выявили 36 626 новых случаев коронавируса за сутки. Больше всего заболевших в Москве (+2966), Петербурге (+2793), Самарской области (+1785) и Подмосковье (+1691). Много случаев за сутки выявили в Крыму (+869), Нижегородской (+778), Воронежской (+747) и Свердловской (+732) областях.
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