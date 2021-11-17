В России всех пациентов с симптомами ОРВИ будут обязательно тестировать на коронавирус

Все пациенты с признаками ОРВИ будут проходить обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию, чтобы не допустить её дальнейшего распространения. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

"Все пациенты с клиникой ОРВИ будут обследоваться теперь на ковид в обязательном порядке с тем, чтобы нам не упустить больных более опасной инфекцией", — отметила она.