Россию атакуют профессиональные антиваксеры с Запада: Кто за ними стоит и кормит их деньгами

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Как только вакцинация в РФ стала активной, в соцсетях появились похожие призывы отказаться от прививок и QR-кодов. Кто организовал эту пропаганду?

16 ноября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Согласно соцопросам, к исходу второго года пандемии более 80% россиян признают, что CoViD-19 представляет собой реальную угрозу не только для здоровья, но и для жизни. Но, согласно статистике, в России, которая одной из первых в мире зарегистрировала антиковидную вакцину, пока, по данным портала Стопкоронавирус.РФ, привито чуть более 49% населения.

Все факты указывают на то, что отчасти такая ситуация складывается из-за хорошо организованной в социальных сетях и мессенджерах антивакцинной пропаганды, которая создаёт негативный фон.

Если не принимать во внимание откровенные слухи, которые курсируют со ссылкой на неких абстрактных знакомых, то основные доводы о якобы нежелательности прививок создают и распространяют не простые обыватели. Лайф выяснил, что это за люди и кто за ними стоит.

Например, значительную активность проявляет группа, которая изначально собралась на сервисе подачи петиций под названием CitizenGо и сейчас действует в различных странах под этим названием (штаб-квартира в Мадриде). В России её адепты назойливо продвигают антиваксерную идею: мол, вакцинация в стране идёт неправильно. Но не из-за мнимых пресловутых побочек или медицинских противопоказаний. А потому, что принятые властями меры якобы нарушают права граждан.

Причём акцент делается не на законы и не на медицинский аспект, а на некие общечеловеческие права, отстаивать которые предлагается путём сбора подписей и атакой на паблики государственных деятелей. На первый взгляд это абсурд. Но именно такая гремучая смесь и приносит свои плоды. CitizenGo преподносит свою информацию как лёгкий способ для каждого россиянина "переделать страну под себя". Мол, нужно сделать рассылку по адресам, указанным в специальной инструкции, или хотя бы рассказать своим родственникам или знакомым, что прививка нарушает права, поэтому делать её пока не надо. С подачи CitizenGо во всех бедах нужно винить Российское государство, которое, по выражению одного из координаторов этой группы, якобы "допускает сегрегацию и дискриминацию".

Для российского правового поля такой способ заявлений с продвижением абстрактной повестки совсем не характерен, — утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Это скорее некие западные лекала, которые рассчитаны на людей, привыкших потреблять информацию без какого-либо анализа. Даже сами фразы и лозунги, распространяемые участниками данных движений, похожи на "кальку" с заявлений иностранного производства. Ну какая у нас в РФ сегрегация?

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В Мадриде активисты CitizenGо учредили испанскую ассоциацию HazteOir (полное название ассоциации — HazteOir Víctimas de la ideología de género). В переводе — "Заставьте себя услышать, жертвы гендерной идеологии". В данный момент организация находится под запретом, наложенным испанским судом за "нарушение интересов общества". А доменное имя CitizenGo было зарегистрировано восемь лет назад в США при основании некоего фонда CitizenGo (CG), представленного как площадка гражданских инициатив.

Наверное, поэтому совершенно неудивительно выглядит и структура финансирования этого проекта — преимущественно разовые ежегодные пожертвования неназванных лиц (более трёх миллионов евро) и регулярные выплаты, которых за год набегает ещё более чем на миллион евро.

Инфографика © citizengo.org

Инфографика © citizengo.org

Мы научим вас делать "правильный" выбор

Но если CitizenGо получает иностранное финансирование и ведёт сомнительную деятельность на территории РФ, почему же никого из активистов этого объединения не привлекли к ответственности?

Формально организация CitizenGоэто иностранное юридическое лицо, которое действует не в российской юрисдикции, а в Сети, — поясняет старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Неслучайно все свои инициативы они оформляют как гражданские петиции, преподносят их как некую частную повестку-мнение, а не как заявление политического объединения. Это делается в том числе для того, чтобы не попасть в перечень иноагентов, хотя по факту они таковыми и являются.

Крупные соцсети — например, "Инстаграм" и "Твиттер" — блокируют деятельность адептов CitizenGо. В ответ организация отвечает своим адептам, что, мол, это ожидаемая реакция властей. "Мы учим вас делать правильный выбор", — заверяет один из координаторов. То есть антиваксерная повестка — это не цель деятельности, а некий практический пример отстаивания гражданских прав. Значит, CitizenGо мало интересует непосредственно тема вакцинации.

Сейчас платформы петиций стали доступным инструментом, который позволяет их создателям подменять легитимные гражданские структуры. Например, Общественную палату. Конечно, деятельность активистов этих объединений находится в поле зрения российских служб, — рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

По его словам, главная цель объединений типа CitizenGо — не обсуждение какого-либо важного для гражданского общества вопроса, такого, например, как необходимость вакцинации, а создание инфошума для дискредитации госаппарата. Очевидно, что такая деятельность не идёт во благо граждан, а ведётся с целью получения неких "политических очков" и возможной финансовой благодарности от кураторов.

И действительно, как только в России всё больше людей стали вакцинироваться, CitizenGо быстро переориентировала своих подписчиков на распространение информации об "ущемлении прав" граждан в связи с возможным принятием Госдумой новых нормативных актов о действиях QR-кодов.

Введение QR-кодов усилит борьбу с CoViD сразу по двум направлениям: активизирует массовую вакцинацию и поможет разрывам цепочек заражения, — прокомментировал недавно предлагаемые поправки Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Это стало поводом для обвинений со стороны CitizenGо чуть ли не в введении спецрежима в стране. И не так важно, что законопроект ещё даже не предложен к первому чтению в Госдуме. Координаторы CitizenGо уже распространили методички, что гражданам нужно отправлять за свой счёт телеграммы на имя председателя Госдумы и всем депутатам с требованием "отклонить законопроекты о сегрегации". В итоге даже в адрес депутатов, которые никак не принимали участия в проработке законов, связанных с QR-кодами, посыпались послания с угрозами.

Деятельность таких платформ — это только начало, — считает источник Лайфа в Госдуме. — Педалирование неких значимых тем в ракурсе "борьбы за свободы граждан" — очень удобное прикрытие для не совсем законной политической деятельности. Тем более что в данном случае фразы типа "сегрегация", "правовое гетто", "госпереворот" выплёскиваются не каким-то политическим объединением, которое может быть привлечено к вполне реальной ответственности, а якобы отдельными гражданами, коих если и привлекут, так кураторам их не жалко. И антивакцинирование это лишь одна из тем, которая с большей вероятностью найдёт отклик для привлечения средств. Тем более что есть такие граждане, которые просто ищут для себя некое обоснование, почему им не надо вакцинироваться.

Данное мнение поддерживает и российский политтехнолог Евгения Столярова.

Предполагаю, что эта группа просто зарабатывает на хайпе. И поэтому заявляет о себе в контексте самых обсуждаемых в обществе тем. При этом повестка их протеста играет второстепенное значение, лишь бы был резонанс и чёткие позиционные полюса. Отечественным аналогом такой организации можно назвать признанный экстремистским и за это запрещённый в России ФБК с их фандрайзингом, митингами и такими же петициями.

Все эти факты наталкивают на выводы о том, что против государственной позиции по вакцинации населения в России, которая может остановить пандемию в стране и спасти тысячи жизней, идёт целенаправленная атака с Запада профессиональными медиа- и политтехнологами, имеющими хорошее финансирование. Им наплевать на человеческие жизни и на то, что многие люди из-за них могут сделать неправильный выбор, поставив по угрозу свою жизнь и здоровье.

Привившимся от ковида разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим

Привившимся от ковида разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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