Россию атакуют профессиональные антиваксеры с Запада: Кто за ними стоит и кормит их деньгами Как только вакцинация в РФ стала активной, в соцсетях появились похожие призывы отказаться от прививок и QR-кодов. Кто организовал эту пропаганду? 16 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Согласно соцопросам, к исходу второго года пандемии более 80% россиян признают, что CoViD-19 представляет собой реальную угрозу не только для здоровья, но и для жизни. Но, согласно статистике, в России, которая одной из первых в мире зарегистрировала антиковидную вакцину, пока, по данным портала Стопкоронавирус.РФ, привито чуть более 49% населения.

Все факты указывают на то, что отчасти такая ситуация складывается из-за хорошо организованной в социальных сетях и мессенджерах антивакцинной пропаганды, которая создаёт негативный фон.

Если не принимать во внимание откровенные слухи, которые курсируют со ссылкой на неких абстрактных знакомых, то основные доводы о якобы нежелательности прививок создают и распространяют не простые обыватели. Лайф выяснил, что это за люди и кто за ними стоит.

Например, значительную активность проявляет группа, которая изначально собралась на сервисе подачи петиций под названием CitizenGо и сейчас действует в различных странах под этим названием (штаб-квартира в Мадриде). В России её адепты назойливо продвигают антиваксерную идею: мол, вакцинация в стране идёт неправильно. Но не из-за мнимых пресловутых побочек или медицинских противопоказаний. А потому, что принятые властями меры якобы нарушают права граждан.

Причём акцент делается не на законы и не на медицинский аспект, а на некие общечеловеческие права, отстаивать которые предлагается путём сбора подписей и атакой на паблики государственных деятелей. На первый взгляд это абсурд. Но именно такая гремучая смесь и приносит свои плоды. CitizenGo преподносит свою информацию как лёгкий способ для каждого россиянина "переделать страну под себя". Мол, нужно сделать рассылку по адресам, указанным в специальной инструкции, или хотя бы рассказать своим родственникам или знакомым, что прививка нарушает права, поэтому делать её пока не надо. С подачи CitizenGо во всех бедах нужно винить Российское государство, которое, по выражению одного из координаторов этой группы, якобы "допускает сегрегацию и дискриминацию".

— Для российского правового поля такой способ заявлений с продвижением абстрактной повестки совсем не характерен, — утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Это скорее некие западные лекала, которые рассчитаны на людей, привыкших потреблять информацию без какого-либо анализа. Даже сами фразы и лозунги, распространяемые участниками данных движений, похожи на "кальку" с заявлений иностранного производства. Ну какая у нас в РФ сегрегация?

В Мадриде активисты CitizenGо учредили испанскую ассоциацию HazteOir (полное название ассоциации — HazteOir Víctimas de la ideología de género). В переводе — "Заставьте себя услышать, жертвы гендерной идеологии". В данный момент организация находится под запретом, наложенным испанским судом за "нарушение интересов общества". А доменное имя CitizenGo было зарегистрировано восемь лет назад в США при основании некоего фонда CitizenGo (CG), представленного как площадка гражданских инициатив.

Наверное, поэтому совершенно неудивительно выглядит и структура финансирования этого проекта — преимущественно разовые ежегодные пожертвования неназванных лиц (более трёх миллионов евро) и регулярные выплаты, которых за год набегает ещё более чем на миллион евро.

Инфографика © citizengo.org

Мы научим вас делать "правильный" выбор

Но если CitizenGо получает иностранное финансирование и ведёт сомнительную деятельность на территории РФ, почему же никого из активистов этого объединения не привлекли к ответственности?

— Формально организация CitizenGо — это иностранное юридическое лицо, которое действует не в российской юрисдикции, а в Сети, — поясняет старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Неслучайно все свои инициативы они оформляют как гражданские петиции, преподносят их как некую частную повестку-мнение, а не как заявление политического объединения. Это делается в том числе для того, чтобы не попасть в перечень иноагентов, хотя по факту они таковыми и являются.

Крупные соцсети — например, "Инстаграм" и "Твиттер" — блокируют деятельность адептов CitizenGо. В ответ организация отвечает своим адептам, что, мол, это ожидаемая реакция властей. "Мы учим вас делать правильный выбор", — заверяет один из координаторов. То есть антиваксерная повестка — это не цель деятельности, а некий практический пример отстаивания гражданских прав. Значит, CitizenGо мало интересует непосредственно тема вакцинации.

— Сейчас платформы петиций стали доступным инструментом, который позволяет их создателям подменять легитимные гражданские структуры. Например, Общественную палату. Конечно, деятельность активистов этих объединений находится в поле зрения российских служб, — рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

По его словам, главная цель объединений типа CitizenGо — не обсуждение какого-либо важного для гражданского общества вопроса, такого, например, как необходимость вакцинации, а создание инфошума для дискредитации госаппарата. Очевидно, что такая деятельность не идёт во благо граждан, а ведётся с целью получения неких "политических очков" и возможной финансовой благодарности от кураторов.

И действительно, как только в России всё больше людей стали вакцинироваться, CitizenGо быстро переориентировала своих подписчиков на распространение информации об "ущемлении прав" граждан в связи с возможным принятием Госдумой новых нормативных актов о действиях QR-кодов.

— Введение QR-кодов усилит борьбу с CoViD сразу по двум направлениям: активизирует массовую вакцинацию и поможет разрывам цепочек заражения, — прокомментировал недавно предлагаемые поправки Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Это стало поводом для обвинений со стороны CitizenGо чуть ли не в введении спецрежима в стране. И не так важно, что законопроект ещё даже не предложен к первому чтению в Госдуме. Координаторы CitizenGо уже распространили методички, что гражданам нужно отправлять за свой счёт телеграммы на имя председателя Госдумы и всем депутатам с требованием "отклонить законопроекты о сегрегации". В итоге даже в адрес депутатов, которые никак не принимали участия в проработке законов, связанных с QR-кодами, посыпались послания с угрозами.

— Деятельность таких платформ — это только начало, — считает источник Лайфа в Госдуме. — Педалирование неких значимых тем в ракурсе "борьбы за свободы граждан" — очень удобное прикрытие для не совсем законной политической деятельности. Тем более что в данном случае фразы типа "сегрегация", "правовое гетто", "госпереворот" выплёскиваются не каким-то политическим объединением, которое может быть привлечено к вполне реальной ответственности, а якобы отдельными гражданами, коих если и привлекут, так кураторам их не жалко. И антивакцинирование — это лишь одна из тем, которая с большей вероятностью найдёт отклик для привлечения средств. Тем более что есть такие граждане, которые просто ищут для себя некое обоснование, почему им не надо вакцинироваться.

Данное мнение поддерживает и российский политтехнолог Евгения Столярова.

— Предполагаю, что эта группа просто зарабатывает на хайпе. И поэтому заявляет о себе в контексте самых обсуждаемых в обществе тем. При этом повестка их протеста играет второстепенное значение, лишь бы был резонанс и чёткие позиционные полюса. Отечественным аналогом такой организации можно назвать признанный экстремистским и за это запрещённый в России ФБК с их фандрайзингом, митингами и такими же петициями.

Все эти факты наталкивают на выводы о том, что против государственной позиции по вакцинации населения в России, которая может остановить пандемию в стране и спасти тысячи жизней, идёт целенаправленная атака с Запада профессиональными медиа- и политтехнологами, имеющими хорошее финансирование. Им наплевать на человеческие жизни и на то, что многие люди из-за них могут сделать неправильный выбор, поставив по угрозу свою жизнь и здоровье.

Авторы Максим Греков