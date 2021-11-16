Привившимся от ковида разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим

Россиянам, сделавшим прививку от коронавируса, разрешат не уходить на самоизоляцию в случае контакта с заболевшим. Такая же мера будет распространяться и на тех, кто уже переболел CoViD-19. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Изоляции (в случае контакта с заболевшим. — Прим. Лайфа) не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против CoViD-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие CoViD-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания", — сказано в документе.

Отмечается, что постановление вступает в силу с 17 ноября.