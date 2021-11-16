Терапевт из Волгограда заработал свыше 170 тысяч на липовых сертификатах о вакцинации

Врача-терапевта из Волгограда будут судить за продажу липовых сертификатов о вакцинации. Видео © СУ СК РФ по Волгоградской области

Бывший участковый врач-терапевт одной из поликлиник Волгограда стал фигурантом уголовного дела за служебный подлог и получение взяток. Как сообщает СУ СКР по региону, 26-летний экс-медработник с апреля по август 2021 года брал денежные средства за выдачу сертификатов о вакцинации от ковида, в которые вносил заведомо ложные данные.

Так, медик получил в общей сложности около 171 тысячи рублей по меньшей мере от 27 человек в обмен на липовые документы. Неиспользованную вакцину сотрудник поликлиники уничтожал, а сфальсифицированные сертификаты передавал для внесения сведений о вакцинации граждан в единую государственную информационную систему здравоохранения.

Своими действиями подозреваемый исказил информацию о фактической вакцинации населения, при этом жизнь и здоровье других людей оказались подвергнуты опасности. Расследование в отношении экс-врача продолжается, ему грозит до 12 лет лишения свободы.