Торговцы смертью: Как в России устроен рынок поддельных сертификатов о вакцинации от CoViD-19 Четвёртая волна ковида стала для России наиболее смертельной. Ежедневно заболевает почти 40 тысяч человек, умирает больше тысячи. При этом мошенники развернули торговлю фальшивыми QR-кодами. 15 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

— Да, вакцину проводим официально. Первую вакцину оформляем задним числом на прошедшую дату. Вторую вакцину оформляем в день заказа, но можем на любой день, который вам нужен. Сам QR-код появится в течение суток после проводки от нас, вы получите уведомление на "Госуслугах" о проведённой вакцинации, — обещает один из многочисленных интернет-магазинов QR-кодов в переписке с журналистом Лайфа, который играл роль потенциального покупателя.











В данном магазине стоимость QR-кода оценили в 14 тысяч рублей. Если брать оптом, например, на семью, будет скидка. Для оформления вакцинации необходим такой же пакет документов, как и в государственной клинике: паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Торговцы утверждают, что работают со всеми регионами России.

В условиях смертельной пандемии система QR-кодов стала действенной и необходимой дисциплинарной мерой, призванной остановить эпидемию. Такие коды уже требуют в ресторанах, на концертах и в спортзалах Москвы и некоторых других регионов.

В Госдуму уже внесены поправки к закону "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", где уточняются принципы введения QR-кодов в стране. В случае их принятия купить билеты на самолёт или поезд можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации, медотводе или перенесённом коронавирусе. Предъявлять документы нужно будет уже на этапе покупки билетов. Переходный период для предложенных правительством мер продлится до лета следующего года.

Лёгкая схема с тяжёлыми последствиями

Новость о поправках уже вызвала ажиотаж у антиваксеров и мошенников, торгующих фальшивыми QR-кодами. В разговоре с Лайфом эксперты компании Group-IB, которая занимается кибербезопасностью, рассказали, что количество предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации этой осенью в 20 раз превысило летние показатели.

— По сравнению с летом 2021 года изменились время изготовления и стоимость сертификатов о вакцинации. Тогда, напомним, цены варьировались от 3000 рублей до 30 000 рублей при сроке изготовления около трёх недель, однако сейчас при стоимости от 4000 рублей до 12 000 рублей готовый сертификат обещают доставить покупателю уже через три дня, — заявили эксперты.

По их словам, зачастую этот бизнес ведут люди, которые специализируются на изготовлении и продаже различных документов и справок для мигрантов, командировочных. Торговцы ищут выходы на врачей, делающих вакцины или имеющих доступ к этой услуге. Получив заказ от клиента, медики оформляют вакцинацию — заносят запись о прививке и пациенте в специальный государственный регистр и уничтожают ампулу с вакциной, чтобы она больше нигде не всплыла. Всё происходит так, будто клиент присутствовал лично. Общение врачей и посредников обычно происходит с помощью специальных чатов: участники схемы не встречаются друг с другом. Деньги передаются безналичным путём.

Фото © ТАСС / Максим Киселев

Обнаружить подлог возможно только при проведении контрольной закупки. Например, в начале ноября в курганской больнице № 2 правоохранители проверяли, как появляются QR-коды, изучили документы и выяснили, что медики лишь имитировали вакцинацию, а ампулы со "Спутником лайт" утилизировали. Сотрудницу больницы и двоих посредников задержали. Подобные спецоперации теперь будут проводиться регулярно в каждом регионе России. Оперативники говорят, что в данном случае речь идёт не просто о торговле поддельными документами, а о должностном преступлении.

Торговцы не скрывают, что работают в команде с реальными медиками, и преподносят это как преимущество. Ведь так у клиента будет больше доверия. Впрочем, никаких доказательств того, что соблюдаются все формальности, мошенники не предоставляют. Тут остаётся лишь верить на слово.

— Ведь мы находимся не в продуктовом магазине и, к сожалению, не можем выписать чек на товар. Процесс подразумевает привлечение медиков, которые работают также за вознаграждение, — отметил в переписке с Лайфом один из "менеджеров".





В этом мессенджере доступно несколько ресурсов, где можно легко купить липу. На некоторых каналах значатся десятки тысяч подписчиков. По словам экспертов, мошенники снизили стоимость сертификата о вакцинации с внесением в реестр до четырёх тысяч рублей, потому что их бизнес встал на широкую ногу, да и конкурентов прибавилось. Положительный/отрицательный ПЦР-тест с внесением в базу клиники ("Инвитро"/"Гемотест") стоит чуть меньше проведения самого теста — две тысячи. А медицинский отвод от вакцинации с "живой печатью" и внесением в базу стоит 2800 рублей.

За эту относительно скромную сумму через три-пять часов после оплаты услуги торговцы обещают абсолютно легальный документ, который появится на портале госуслуг. Затем можно распечатать бумажную версию сертификата. При необходимости документ могут доставить клиенту курьером. Можно заказать любую российскую вакцину. Торговцы клянутся, что номерная вакцина больше не продублируется в реестрах, потому что каждую ампулу уничтожают.

Торговцы работают только по полной предоплате. Есть чат с отзывами клиентов. Некоторые даже публикуют свои сертификаты с печатями лечебных учреждений и подписями врачей. Судя по всему, большая часть хвалебных отзывов фальшивая, как и сами сертификаты.







Доверчивый клиент вместо отметки на Госуслугах и QR-кода может потерять не только свои деньги. Например, его паспортные данные пригодятся мошенникам в разных криминальных схемах. К тому же клиент рискует попасть в уголовное дело. Об этом Лайфу рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Group-IB Евгений Егоров.

— В Уголовном кодексе есть статья 327, которая касается фальшивых документов. В ней говорится: "приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до двух лет лишения свободы", — пояснил он.

Как антиваксеры себя высекли

На фоне нового всплеска заболеваемости и смертности от ковида многие покупатели фальшивок всё же решили сделать настоящую прививку в госклиниках. Однако их ждал неприятный сюрприз: сертификаты оказались настоящими, с записью в госрегистре. Человек значился уже привитым.

По разным оценкам, в России насчитывается 500 тысяч обладателей поддельных сертификатов. Директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинзбург говорил, что основная часть заболевших, которым якобы ранее делали прививку препаратом "Спутник V", — обладатели липовых сертификатов. В Госдуме даже предлагали объявить амнистию для таких бедолаг. Мол, пусть признаются и делают нормальную прививку в течение месяца после покупки липы. Идея пока не получила продолжения. А раскаявшиеся клиенты мошенников теперь вынуждены за деньги делать прививку в частных клиниках.

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Самое страшное заключается в том, что некоторые коррумпированные врачи являются противниками вакцинации и считают, что не зарабатывают деньги на откровенном мошенничестве, а якобы помогают людям.

Росздравнадзор уже предписал сообщать о врачах-антиваксерах в Следственный комитет. В пресс-службе ведомства рассказали Лайфу, что такой документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова. Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями — 207 УК РФ.

15 ноября на этой проблеме вновь заострил внимание министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его мнению, выступающие против вакцинации от CoViD-19 медицинские работники должны нести уголовную ответственность.

Интересно, что законопроект о QR-кодах рассматривается в Госдуме в блоке "Оборона и безопасность". Помимо Комитета по охране здоровья им будет заниматься Комитет по безопасности и противодействию коррупции, которым руководит Василий Пискарёв — бывший первый заместитель главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Участие правоохранителей в разработке законопроекта выглядит логично, учитывая масштабы проблемы. За второе полугодие 2021 года следователи МВД возбудили в России более 500 уголовных дел за распространение поддельных медицинских документов, связанных с CoViD-19. Только за одну неделю — с 18 по 24 октября 2021 года — полицейские провели в разных регионах 1326 мероприятий по теме торговли поддельными сертификатами.

— Возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступлений, связанных с подделкой медицинской документации и её реализацией. Установлено 26 лиц, причастных к указанным деяниям, выявлено 216 интернет-ресурсов, через которые распространялись фальсифицированные документы, связанные с вакцинацией, — заявили Лайфу в ведомстве.

На днях в Сети выставили на продажу данные более 500 тысяч жителей Москвы и Подмосковья, которые покупали поддельные документы о вакцинации и ПЦР-тесты. В них содержатся паспортные данные, СНИЛС, номера телефонов, адреса, а также информация о датах получения сертификатов. Стоимость пакета данных об одном человеке составляет около 30–40 рублей. Таким образом общая стоимость всей базы составляла около 20 миллионов рублей.

Эта база данных могла быть интересна представителям криминала, чтобы шантажировать антиваксеров.

Людям, купившим поддельные сертификаты, в любой момент грозит разоблачение. В случае задержания торговцы сразу же сдают всех, кому помогали. Практика показывает, что никакие персональные данные они не уничтожают. Если больной коронавирусом человек купил поддельный сертификат и заразил других, то ему грозит уголовное дело по новой редакции статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Если же другой человек после заражения умер, то ответственность ужесточается. За смерть одного человека грозит наказание до пяти лет лишения свободы. За двух скончавшихся от коронавируса и более — до семи лет. Напомним, что если антиваксер попадётся с поддельным сертификатом, он может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 327 УК (Использование заведомо ложных документов). Возможное наказание — до двух лет лишения свободы. Торговцам подделками грозит уголовное дело по статье 159 УК (Мошенничество). Срок — до двух лет лишения свободы.