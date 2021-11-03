Медики из Ульяновска заработали более миллиона рублей на липовых прививках от ковида

В Ульяновске сотрудники одной из больниц фиктивно вакцинировали от коронавируса более 500 пациентов за денежное вознаграждение. По данному делу, кроме двух медработников, был задержан ещё один гражданин по подозрению в соучастии, сообщается на официальном сайте УМВД России по Ульяновской области.

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"За денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей медработники внесли в официальные документы и государственные базы данные о проведении вакцинации, присвоили QR-коды и номера прививочных сертификатов. На самом деле прививки не делались, а неиспользованные дозы вакцины утилизировались", — говорится в сообщении УМВД.

В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статьям о совершении преступления группой лиц по предварительному сговору и статье "Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения". В медицинской организации были проведены обыски, в результате которых правоохранители изъяли амбулаторные карты фиктивно привитых граждан, журнал учёта вакцины и электронные носители, содержащие информацию о пациентах. К настоящему моменту задержанных допросили, решается вопрос об избрании им меры пресечения.