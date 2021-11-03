Вирусолог объяснил, как тест на поддельные сертификаты поможет в борьбе с ковидом
По его словам, в реанимационных отделениях находится большое количество людей, которые уверяют, что привились.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Разработанные тесты на фальшивые сертификаты могут не только помочь в борьбе с подделками, но и выявить новый тип вируса, если такой вдруг появится. Таким мнением с Лайфом поделился вирусолог Максим Скулачев.
"В ковидных больницах и отделениях реанимации есть тяжелобольные пациенты, у которых есть сертификат о вакцинации. И возникает важный вопрос: как такое может быть?" — подчеркнул специалист.
По его словам, в этом случае есть два варианта: либо появился новый штамм коронавируса, который полностью игнорирует защиту вакцины, либо же у всех этих людей были фальшивые сертификаты о вакцинации.
"Ответить на этот вопрос как раз помогает разработанный тест. Он позволит выяснить, какой процент людей имеют ложные сертификаты. Потому что у нас действительно есть эта проблема, и она ужасно путает карты в борьбе с ковидом", — добавил собеседник Лайфа.
Напомним, о создании теста на фальшивый сертификат о вакцинации от ковида рассказал глава центра Гамалеи Александр Гинцбург. По словам учёного, антитела к Ad26 не нашли примерно у 80% пациентов, попавших в реанимацию и заявивших, что они привились.
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