Вирусолог объяснил, как тест на поддельные сертификаты поможет в борьбе с ковидом

Разработанные тесты на фальшивые сертификаты могут не только помочь в борьбе с подделками, но и выявить новый тип вируса, если такой вдруг появится. Таким мнением с Лайфом поделился вирусолог Максим Скулачев.

"В ковидных больницах и отделениях реанимации есть тяжелобольные пациенты, у которых есть сертификат о вакцинации. И возникает важный вопрос: как такое может быть?" — подчеркнул специалист.

По его словам, в этом случае есть два варианта: либо появился новый штамм коронавируса, который полностью игнорирует защиту вакцины, либо же у всех этих людей были фальшивые сертификаты о вакцинации.

"Ответить на этот вопрос как раз помогает разработанный тест. Он позволит выяснить, какой процент людей имеют ложные сертификаты. Потому что у нас действительно есть эта проблема, и она ужасно путает карты в борьбе с ковидом", — добавил собеседник Лайфа.