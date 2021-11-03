Врач назвал обстрел своей машины и ковидной больницы на Урале местью, но не ему

Владелец обстрелянной на Урале машины назвал свою версию произошедшего. Видео © LIFE

Врач больницы в городе Асбесте Свердловской области, машину которого неизвестный обстрелял из ружья, рассказал Лайфу, что не конфликтовал ни с пациентами, ни с родственниками. Он считает, что стрелок ошибся.

"На самом деле понятия, кто это мог сделать, нет, и никакой вины нет, потому что никаких конфликтов ни на работе, ни с сотрудниками, ни с пациентами, ни с родственниками у меня не было, я общался предельно аккуратно и вежливо, всех пациентов, которых я вёл, информировал о состоянии здоровья, поэтому предположить не могу", — рассказал Антон Райковский.

Он уточнил, что тот, кто стрелял, перед этим, вероятно, ходил и осматривал припаркованные машины, которые стояли рядом. Медик предполагает, что его машину просто спутали, потому что хотели отомстить кому-то другому из персонала больницы.