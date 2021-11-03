Найдены тела двоих погибших при крушении Ан-12 в Иркутской области

На борту грузового самолёта Ан-12, который пропал с радаров над Иркутской областью, находилось восемь человек (из них пять членов экипажа, по данным Лайфа). Наш источник сообщает, что двое из них погибли, их тела уже обнаружили.

Напомним, ранее стало известно, что на высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг. После этого метка на радаре пропала.