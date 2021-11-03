Найдены тела двоих погибших при крушении Ан-12 в Иркутской области
Борт, летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 14:45 мск при заходе на посадку в районе населённого пункта Пивовариха.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
На борту грузового самолёта Ан-12, который пропал с радаров над Иркутской областью, находилось восемь человек (из них пять членов экипажа, по данным Лайфа). Наш источник сообщает, что двое из них погибли, их тела уже обнаружили.
Напомним, ранее стало известно, что на высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг. После этого метка на радаре пропала.
В МЧС официально заявили, что Ан-12 пропал в 14:45 мск при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска, в районе населённого пункта Пивовариха. Спасатели и пожарные работают на месте, самолёт горит.
Комментариев: 1
Александра Вишнякова, всё верно, населенный пункт называется ПИВОВАРИХА - это сокращенное словосочетание - ПРИ ЗАХОДЕ НА ПОСАДКУ....., а дальше уже сама догадаешься.Удачи.