Самолёт Ан-12 пропал с радаров над Иркутской областью
Информацию об исчезновении воздушного судна в МЧС пока не прокомментировали.
Фото © ТАСС/Сергей Бобылев
Самолёт Ан-12 пропал с радаров над Иркутской областью. Борт летел из Якутска в Иркутск. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, на высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг. После этого метка на радаре пропала. По предварительным данным, самолёт разбился.
Сколько человек находилось на борту, не уточняется. В МЧС информацию об исчезновении воздушного судна пока не прокомментировали.
А в конце сентября под Хабаровском пропал с радаров самолёт Ан-26. На его борту находилось шесть человек. Воздушное судно выполняло плановый наблюдательный полёт возле одного из местных аэродромов неподалёку от Хабаровска. Утром 23 сентября обломки самолёта обнаружили на склоне сопки. Лайф публиковал первое фото с места крушения. 24 сентября были обнаружены останки тел погибших.
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