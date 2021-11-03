Самолёт Ан-12 пропал с радаров над Иркутской областью. Борт летел из Якутска в Иркутск. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, на высоте 240 метров экипаж запросил уход на второй круг. После этого метка на радаре пропала. По предварительным данным, самолёт разбился.