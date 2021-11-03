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Сборная Франции по теннису вышла вперёд в матче с россиянками на Кубке Билли Джин Кинг

Ранее этот командный турнир назывался Кубком Федерации. Его переименовали в честь экс первой ракетки мира.

3 ноября, 12:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CRlahIlgntn/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ekaterina_alexandrova94</a></p>

Фото © Instagram / ekaterina_alexandrova94

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла вывести нашу сборную вперёд в матче с командой Франции в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.

Во встрече группы A россиянка проиграла Кларе Бюрель со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Матч продолжался почти два часа. За это время Александрова исполнила четыре эйса, допустила десять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14, отдав сопернице девять своих подач.

Также в рамках противостояния сборных России и Франции Анастасия Павлюченкова сыграет с Ализе Корне. Также запланирован парный матч, в котором Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Бюрель и Корне.

Ранее россиянки в рамках группового турнира разгромили сборную Канады (0-3), а француженки уступили команде "Кленового листа" (1-2). В полуфинал выйдет только победитель группы.

Сборная России по теннису победила Канаду на Кубке Билли Джин Кинг

Сборная России по теннису победила Канаду на Кубке Билли Джин Кинг

Кубок Билли Джин Кинг ранее назывался Кубком Федерации. Он был переименован в 2020 году в честь бывшей первой ракетки мира. Американка Билли Джин Кинг в ходе спортивной карьеры выиграла 12 турниров Большого шлема в одиночном разряде, в том числе шесть раз первенствовала на Уимблдоне.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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