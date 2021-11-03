Сборная Франции по теннису вышла вперёд в матче с россиянками на Кубке Билли Джин Кинг

Командный турнир раньше назывался Кубком Федерации, затем его переименовали в честь бывшей первой ракетки мира.

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла вывести нашу сборную вперёд в матче с командой Франции в рамках финального турнира Кубка Билли Джин Кинг. Соревнования проходят на "O2-арене" в Праге.

Во встрече группы A россиянка проиграла Кларе Бюрель со счётом 6:3, 4:6, 3:6. Матч продолжался почти два часа. За это время Александрова исполнила четыре эйса, допустила десять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14, отдав сопернице девять своих подач.

🇫🇷 @clara_burel was on 🔥🔥🔥



An emphatic performance to comeback from 1-0 down to keep @FFTennis' hopes alive! #BJKCupFinals pic.twitter.com/mRd46RsVK6 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 3, 2021

Также в рамках противостояния сборных России и Франции Анастасия Павлюченкова сыграет с Ализе Корне. Также запланирован парный матч, в котором Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова встретятся с Бюрель и Корне.

Ранее россиянки в рамках группового турнира разгромили сборную Канады (0-3), а француженки уступили команде "Кленового листа" (1-2). В полуфинал выйдет только победитель группы.