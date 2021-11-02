Теннисист Хачанов вышел во второй круг турнира серии "Мастерс" в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов победил Микаэля Имера из Швеции в первом круге турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 6:4, 7:5. Призовой фонд соревнований составляет 2,6 миллиона евро.

В концовке встречи россиянин отыграл пять сетболов и смог не доводить дело до решающей партии.

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Хачанов исполнил семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 13, отдав Имеру одну свою подачу.

Следующим соперником Хачанова в "Мастерсе" в Париже будет победитель матча между Григором Димитровым из Болгарии и французом Ришаром Гаске.