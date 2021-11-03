Полиция раскрыла страшную правду в истории со школьницей, которую отправили в детдом из-за фото

Полиция Подмосковья рассказала свою версию истории с изъятием 14-летней девочки из семьи из-за фото в полотенце. По данным правоохранителей, снимки были сделаны в квартире, где школьница находилась с двумя взрослыми мужчинами, которым её передала собственная мать.

"Установлено, что фотографии несовершеннолетней были сделаны в квартире в Москве, где она находилась во время каникул с двумя взрослыми мужчинами, которым её передала мать на одном из столичных вокзалов", — рассказали радиостанции "Говорит Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве добавили, что инспектор по делам несовершеннолетних звонил женщине и та сама согласилась передать дочь в органы опеки. Оказалось, что мать "неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию" ребёнка.