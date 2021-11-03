Полиция раскрыла страшную правду в истории со школьницей, которую отправили в детдом из-за фото
В ведомстве добавили, что инспектор по делам несовершеннолетних звонил матери девочки и та сама согласилась передать дочь в органы опеки.
Фото © Shutterstock
Полиция Подмосковья рассказала свою версию истории с изъятием 14-летней девочки из семьи из-за фото в полотенце. По данным правоохранителей, снимки были сделаны в квартире, где школьница находилась с двумя взрослыми мужчинами, которым её передала собственная мать.
"Установлено, что фотографии несовершеннолетней были сделаны в квартире в Москве, где она находилась во время каникул с двумя взрослыми мужчинами, которым её передала мать на одном из столичных вокзалов", — рассказали радиостанции "Говорит Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
В ведомстве добавили, что инспектор по делам несовершеннолетних звонил женщине и та сама согласилась передать дочь в органы опеки. Оказалось, что мать "неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию" ребёнка.
Напомним, о шокирующей истории стало известно 2 ноября: в Сергиевом Посаде органы опеки забрали 14-летнюю девочку в детский дом прямо из школы. Поводом для этого послужило фото в полотенце, которое девочка неосмотрительно отправила однокласснику в личной переписке. Фото разлетелось по Сети, его увидела учительница и сообщила об этом органам опеки. В итоге школьницу забрали прямо из образовательного учреждения и на протяжении недели якобы отказывались вернуть матери.
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