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Тиктокер из Петербурга ужаснул подписчиков "сюрпризом" из колбасы, но умолчал о самом главном

Как популярное нынче средство индивидуальной защиты попало в продукт, остаётся загадкой.

3 ноября, 11:59

Скриншот из видео © TikTok

Достал маску из колбасы. Видео © TikTok / kolia_kolpino

Блогер из Санкт-Петербурга показал подписчикам "распаковку" колбасы из магазина, в которой он нашёл необычную "начинку". В своём тиктоке мужчина опубликовал видео, на котором достал из мясной продукции целую медицинскую маску.

"Сел с утра завтракать колбасой, которую вчера купил для себя, да кошку полакомить. Начал резать, сначала не понял — что-то попало. Но неприятно сразу стало. Потом понял — и вот, что это такое", — рассказывает герой видео.

В Петербурге обнаружили посторонние ДНК и коллаген в докторской колбасе

В Петербурге обнаружили посторонние ДНК и коллаген в докторской колбасе

После этих слов тиктокер разрезал колбасу в другом месте и достал из неё самую настоящую медицинскую маску. Как она туда попала, остаётся загадкой. Некоторые подписчики восприняли видео всерьёз и успели испугаться. Другие обратили внимание, что со стороны блогера на колбасе есть надрез. Они заподозрили тиктокера в постановке, но тут же его простили и стали шутить на эту тему.

"Зато мы уверены, что на производстве масочный режим", "Просто колбаса докторская", "Это акция "Маска в подарок", — острят в комментариях пользователи.

Ранее Лайф писал, что чемпионка мира по синхронному плаванию Арина Жаворонкова пожаловалась, что столичный ресторан "Магадан" накормил её блюдом с червями.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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