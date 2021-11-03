Тиктокер из Петербурга ужаснул подписчиков "сюрпризом" из колбасы, но умолчал о самом главном

Достал маску из колбасы. Видео © TikTok / kolia_kolpino

Блогер из Санкт-Петербурга показал подписчикам "распаковку" колбасы из магазина, в которой он нашёл необычную "начинку". В своём тиктоке мужчина опубликовал видео, на котором достал из мясной продукции целую медицинскую маску.

"Сел с утра завтракать колбасой, которую вчера купил для себя, да кошку полакомить. Начал резать, сначала не понял — что-то попало. Но неприятно сразу стало. Потом понял — и вот, что это такое", — рассказывает герой видео.

После этих слов тиктокер разрезал колбасу в другом месте и достал из неё самую настоящую медицинскую маску. Как она туда попала, остаётся загадкой. Некоторые подписчики восприняли видео всерьёз и успели испугаться. Другие обратили внимание, что со стороны блогера на колбасе есть надрез. Они заподозрили тиктокера в постановке, но тут же его простили и стали шутить на эту тему.

"Зато мы уверены, что на производстве масочный режим", "Просто колбаса докторская", "Это акция "Маска в подарок", — острят в комментариях пользователи.