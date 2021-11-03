Роспотребнадзор предложил увеличить количество тестирований на ковид
Анализ может проводиться любым методом с помощью официально зарегистрированных диагностических препаратов или тест-систем.
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Роспотребнадзор предложил увеличить норматив по количеству тестирований на ковид среди населения, чтобы повысить скорость выявления заболевания и тем самым предотвратить распространение вируса на территории страны. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Проектом постановления предусматривается увеличение количества лабораторных исследований на CoViD-19 с 200 на 100 тысяч населения до 300 на 100 тысяч населения среднесуточно за семь календарных дней", — говорится в документе.
При этом уточняется, что диагностика может проводиться любым методом, определяющим генетический материал или антиген возбудителя, с помощью специальных, официально зарегистрированных препаратов или тест-систем.
Ранее в Госдуме призвали ввести ПЦР-тесты для всех пассажиров в аэропортах. При этом парламентарий отметил, что диагностика должна финансироваться государством, так как именно оно заинтересовано в сохранении здоровья людей.
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