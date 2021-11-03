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Роспотребнадзор предложил увеличить количество тестирований на ковид

Анализ может проводиться любым методом с помощью официально зарегистрированных диагностических препаратов или тест-систем.

3 ноября, 11:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Роспотребнадзор предложил увеличить норматив по количеству тестирований на ковид среди населения, чтобы повысить скорость выявления заболевания и тем самым предотвратить распространение вируса на территории страны. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается увеличение количества лабораторных исследований на CoViD-19 с 200 на 100 тысяч населения до 300 на 100 тысяч населения среднесуточно за семь календарных дней", — говорится в документе.

При этом уточняется, что диагностика может проводиться любым методом, определяющим генетический материал или антиген возбудителя, с помощью специальных, официально зарегистрированных препаратов или тест-систем.

Как получить более точный результат теста на ковид, пояснили в Минздраве

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Ранее в Госдуме призвали ввести ПЦР-тесты для всех пассажиров в аэропортах. При этом парламентарий отметил, что диагностика должна финансироваться государством, так как именно оно заинтересовано в сохранении здоровья людей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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