Роспотребнадзор предложил увеличить количество тестирований на ковид

Роспотребнадзор предложил увеличить норматив по количеству тестирований на ковид среди населения, чтобы повысить скорость выявления заболевания и тем самым предотвратить распространение вируса на территории страны. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается увеличение количества лабораторных исследований на CoViD-19 с 200 на 100 тысяч населения до 300 на 100 тысяч населения среднесуточно за семь календарных дней", — говорится в документе.

При этом уточняется, что диагностика может проводиться любым методом, определяющим генетический материал или антиген возбудителя, с помощью специальных, официально зарегистрированных препаратов или тест-систем.