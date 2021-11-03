Собянин: В Москве не будут продлевать нерабочие дни

В Москве не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась.

"В Москве ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировалась. Это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализации пациентов тяжёлой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе", — сказал Собянин в ходе открытия эндоскопического центра ГКБ имени Буянова.