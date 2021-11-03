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Собянин: В Москве не будут продлевать нерабочие дни

При этом мэр столицы подчеркнул, что необходимо продолжать соблюдать санитарные нормы.

3 ноября, 10:58
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

В Москве не будут продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ситуация с коронавирусом в городе стабилизировалась.

"В Москве ситуация с пандемией, динамика заболеваний стабилизировалась. Это касается и выявляемости заболеваний, и госпитализации пациентов тяжёлой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут. Мы приступаем к обычной работе", — сказал Собянин в ходе открытия эндоскопического центра ГКБ имени Буянова.

Собянин: Подавляющее большинство предприятий в Москве соблюдают режим нерабочих дней

Собянин: Подавляющее большинство предприятий в Москве соблюдают режим нерабочих дней

Напомним, в Москве нерабочие дни начались с 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений. На главные вопросы горожан о нерабочих днях ранее ответил оперштаб Москвы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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