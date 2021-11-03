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Песков призвал ориентироваться на данные Росстата и оперштаба по смертности от ковида

Он считает не совсем верным использовать информацию СМИ в качестве первоисточника.

3 ноября, 10:24
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В Кремле призвали ориентироваться на данные Росстата и федерального оперштаба при оценке смертности от ковида в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью газеты Financial Times, в которой Россию назвали одним из лидеров по количеству летальных исходов от болезни.

"Непонятно, на основе каких критериев считала "Файнэншл таймс", поэтому я не склонен всё-таки использовать эту информацию в качестве первоисточника. Всё-таки первоисточником являются наш Росстат и те цифры, которые назывались вице-премьером [РФ Татьяной] Голиковой", — сказал Песков в беседе с журналистами.

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Как сообщал Лайф, сегодня Россия поставила очередной антирекорд по смертности от коронавируса в сутки — 1189 летальных исходов. В целом же в стране уже на протяжении двух недель фиксируют более тысячи смертей от ковида ежедневно.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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