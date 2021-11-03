Подростки являются одним из основных источников инфекции, поэтому в некоторых регионах вводятся ограничения для посещения ими торговых центров, если их не сопровождают родители. Такое мнение озвучил в беседе с Лайфом вакцинолог, педиатр Евгений Тимаков.

"Они являются социально активными лицами, которые имеют свой определённый уклад жизни, свой менталитет и чаще всего не соблюдают никакие меры безопасности. Для того чтобы был контроль за соблюдением масочного режима, хотят сделать посещение ТЦ только с родителями. Если они с родителями, то находятся под контролем за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Сейчас дети болеют сплошь и рядом. А так можно снизить риск передачи инфекции", — сказал он.

То, что подростки могут стать главными источниками инфекции, подтверждает и его коллега — иммунолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов. Он рассказал Лайфу, что год назад этого не отмечали. Сейчас же позиция изменилась и меры по ограничению посещения ТЦ хотят ввести, чтобы исключить вероятность распространения инфекции.