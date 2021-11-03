Неуловимые переносчики: Врачи объяснили введение ограничений на посещение ТЦ для подростков
Медики отмечают, что юные граждане могут болеть бессимптомно и заражать окружающих, не догадываясь об этом.
Фото ©ТАСС / Донат Сорокин
Подростки являются одним из основных источников инфекции, поэтому в некоторых регионах вводятся ограничения для посещения ими торговых центров, если их не сопровождают родители. Такое мнение озвучил в беседе с Лайфом вакцинолог, педиатр Евгений Тимаков.
"Они являются социально активными лицами, которые имеют свой определённый уклад жизни, свой менталитет и чаще всего не соблюдают никакие меры безопасности. Для того чтобы был контроль за соблюдением масочного режима, хотят сделать посещение ТЦ только с родителями. Если они с родителями, то находятся под контролем за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Сейчас дети болеют сплошь и рядом. А так можно снизить риск передачи инфекции", — сказал он.
То, что подростки могут стать главными источниками инфекции, подтверждает и его коллега — иммунолог ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов. Он рассказал Лайфу, что год назад этого не отмечали. Сейчас же позиция изменилась и меры по ограничению посещения ТЦ хотят ввести, чтобы исключить вероятность распространения инфекции.
"Конечно, всё зависит от региона. Каждый регион ставит свои задачи. Кто-то решил, что так нужно. У нас сейчас завершаются исследования, по которым потом дети и подростки будут вакцинироваться. Когда начнётся вакцинация, инфекции значительно будет меньше. Также до 60% детей переносят ковид бессимптомно. То есть они являются носителями, переносят его на ногах и заражают других", — отметил врач.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе подросткам младше 16 лет запретили посещать торговые центры без сопровождения родителей. А накануне аналогичное решение было принято в Свердловской области.
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