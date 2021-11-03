В крупных городах Хабаровского края временно закроют ТЦ с непродовольственными товарами

В Хабаровском крае с 4 по 12 ноября приостановят работу торговых центров, где продаются непродовольственные товары. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, отметив, что новые ограничения обусловлены ухудшением эпидемиологической ситуации и низкими темпами вакцинации от ковида. Также будут введены и другие противокоронавирусные меры.

"С 4 по 12 ноября в крупных городах и Хабаровском районе закрываются торговые центры непродовольственных товаров, развлекательные, культурные объекты. Предприятия косметических и бытовых услуг, кафе и рестораны работают только навынос и доставку, алкомаркеты закрываются", — рассказали в пресс-службе.

А с 13 ноября при посещении ТЦ, заведений общепита, хостелов, парикмахерских, косметических и спа-салонов, бань, бассейнов и фитнес-центров потребуется QR-код, подтверждающий вакцинацию. Также с этого же дня QR-коды начнут действовать на междугороднем общественном транспорте. Лица старше 60 лет смогут получить компенсацию льготного проезда по предъявлению QR-кода.

В Хабаровском крае за всё время выявлено 95 011 случаев CoViD-19, умерло 916 пациентов, выздоровело 87 107. Первым компонентом привились 447 082 жителей, обоими — 412 117. Уровень коллективного иммунитета составляет 50,4%.