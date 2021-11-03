Раскрыты подробности задержания сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

Появились подробности задержания члена банды Басаева Магомеда Алханова, который 26 октября совершил побег из психиатрической больницы в Астрахани. В учреждении он находился для проверки на вменяемость. Как сообщает телеграм-канал SHOT, преступника удалось взять в подпольном кафе.

Заведение расположено на улице Мосина в Астрахани. Уточняется, что вывески на нём нет, поскольку кафе только "для своих". По предварительным данным, Алханова туда пригласили знакомые.