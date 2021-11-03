Раскрыты подробности задержания сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева
Опасного преступника Магомеда Алханова удалось поймать накануне вечером в Астрахани.
Кадр из видео © VK / АРБУЗ — Отборные астраханские новости
Появились подробности задержания члена банды Басаева Магомеда Алханова, который 26 октября совершил побег из психиатрической больницы в Астрахани. В учреждении он находился для проверки на вменяемость. Как сообщает телеграм-канал SHOT, преступника удалось взять в подпольном кафе.
Заведение расположено на улице Мосина в Астрахани. Уточняется, что вывески на нём нет, поскольку кафе только "для своих". По предварительным данным, Алханова туда пригласили знакомые.
Напомним, 26 октября стало известно о побеге особо опасного преступника из астраханской психбольницы. Мужчину объявили в федеральный розыск. Полиция опубликовала ориентировку с подробным описанием пациента. УФСИН объявило вознаграждение в 100 тысяч за информацию о его местонахождении. Как уточнил источник Лайфа, мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.
Сбежавшим оказался Магомед Алханов, состоявший в банде Шамиля Басаева и находящийся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В середине июня 2021 года его задержали за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. Алханов был осуждён по статьям "Бандитизм", "Вооружённый мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
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