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Раскрыты подробности задержания сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

Опасного преступника Магомеда Алханова удалось поймать накануне вечером в Астрахани.

3 ноября, 02:16

Кадр из видео © VK / АРБУЗОтборные астраханские новости

Появились подробности задержания члена банды Басаева Магомеда Алханова, который 26 октября совершил побег из психиатрической больницы в Астрахани. В учреждении он находился для проверки на вменяемость. Как сообщает телеграм-канал SHOT, преступника удалось взять в подпольном кафе.

Заведение расположено на улице Мосина в Астрахани. Уточняется, что вывески на нём нет, поскольку кафе только "для своих". По предварительным данным, Алханова туда пригласили знакомые.

Заковали в наручники: Опубликовано видео задержания сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

Заковали в наручники: Опубликовано видео задержания сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

Напомним, 26 октября стало известно о побеге особо опасного преступника из астраханской психбольницы. Мужчину объявили в федеральный розыск. Полиция опубликовала ориентировку с подробным описанием пациента. УФСИН объявило вознаграждение в 100 тысяч за информацию о его местонахождении. Как уточнил источник Лайфа, мужчина проходил психиатрическую экспертизу в областной клинической психиатрической больнице.

Лайф узнал, как член банды Басаева сбежал из психбольницы в Астрахани

Лайф узнал, как член банды Басаева сбежал из психбольницы в Астрахани

Сбежавшим оказался Магомед Алханов, состоявший в банде Шамиля Басаева и находящийся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В середине июня 2021 года его задержали за участие в нападении на военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты Псковской дивизии ВДВ. Алханов был осуждён по статьям "Бандитизм", "Вооружённый мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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