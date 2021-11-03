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На вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убили восемь человек

Ещё семеро получили ранения. Инцидент произошёл во время празднования Хэллоуина.

3 ноября, 02:07
<p>Фото © <a href="https://intoleranciadiario.com/articles/internacional/2021/11/02/986878-panama-fiesta-tematica-de-halloween-termina-con-ocho-muertos.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">intoleranciadiario</a></p>

Фото © intoleranciadiario

Восемь человек стали жертвами стрельбы на костюмированной вечеринке в стиле популярного сериала "Игра в кальмара". Трагедия произошла в Панаме во время празднования Хэллоуина, сообщает портал TN News.

По предварительным данным, огонь открыли две местные банды. Помимо восьми погибших ещё семь человек получили ранения. Прокурор Рафаэль Балойес рассказал, что стрельба началась после того, как один из бандитов выстрелил в члена противоборствующей группировки. Ответным огнём его убили.

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Правоохранительные органы пока задержали всего двух человек.

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Ранее стрельба во время празднования Хэллоуина произошла в США. На вечеринке в Калифорнии были убиты два человека.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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