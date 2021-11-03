На вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убили восемь человек
Ещё семеро получили ранения. Инцидент произошёл во время празднования Хэллоуина.
Фото © intoleranciadiario
Восемь человек стали жертвами стрельбы на костюмированной вечеринке в стиле популярного сериала "Игра в кальмара". Трагедия произошла в Панаме во время празднования Хэллоуина, сообщает портал TN News.
По предварительным данным, огонь открыли две местные банды. Помимо восьми погибших ещё семь человек получили ранения. Прокурор Рафаэль Балойес рассказал, что стрельба началась после того, как один из бандитов выстрелил в члена противоборствующей группировки. Ответным огнём его убили.
Правоохранительные органы пока задержали всего двух человек.
Как реагировать на жестокие сцены в популярном у детей сериале "Игра в кальмара", объяснила психолог
Ранее стрельба во время празднования Хэллоуина произошла в США. На вечеринке в Калифорнии были убиты два человека.
Лента новостей
"Маленькие помощники нашего здоровья и красоты": Нутрициолог объяснила, как с пользой употреблять семена конопли
сегодня в 01:44
Блинкен пообещал Зеленскому поддержать Украину из-за "Северного потока – 2"
сегодня в 01:20
Украинский генерал пообещал устроить России "кровавую баню" при начале боевых действий
сегодня в 00:53
Комментариев: 0