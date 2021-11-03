На вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убили восемь человек

Восемь человек стали жертвами стрельбы на костюмированной вечеринке в стиле популярного сериала "Игра в кальмара". Трагедия произошла в Панаме во время празднования Хэллоуина, сообщает портал TN News.

По предварительным данным, огонь открыли две местные банды. Помимо восьми погибших ещё семь человек получили ранения. Прокурор Рафаэль Балойес рассказал, что стрельба началась после того, как один из бандитов выстрелил в члена противоборствующей группировки. Ответным огнём его убили.

Правоохранительные органы пока задержали всего двух человек.