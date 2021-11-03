В Германии и Греции решили усилить ограничения для непривитых от ковида
В ФРГ полностью вакцинировано от коронавируса 66% населения, это около 55,5 миллиона человек.
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Власти Германии и Греции решили ужесточить ограничительные меры для тех, кто ещё не привился от ковида. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила на заседании президиума Христианско-демократического союза, что для тех, кто не вакцинировался, в стране введут "жёсткие ограничения". Она не уточнила, в чём именно они будут заключаться, но при этом допустила ежедневное тестирование непривитых на рабочем месте.
Меркель пояснила, что очень обеспокоена складывающейся ситуацией с ковидом в Германии и ростом числа заражений. Как сообщает телеканал N-TV, в стране растёт заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом, в то время как уровень вакцинации остаётся прежним. Всего в Германии выявили 4,6 миллиона случаев заболевания ковидом, за последние сутки это число выросло на 10,8 тысячи. Умерло с начала пандемии 95,8 тысячи человек (плюс 81 за сутки). В Германии полностью привито 66% населения (около 55,5 миллиона человек).
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В Греции также решили наложить на непривитых дополнительные ограничения. С субботы, 6 ноября, такие граждане не смогут посещать банки, развлекательные заведения, парикмахерские, социальные учреждения, магазины без отрицательного результата ПЦР-теста на ковид. Доступ в продовольственные магазины, аптеки и к религиозным объектам останется свободным.
Кроме того, всех невакцинированных работников частного и государственного сектора обяжут сдавать два теста на коронавирус в неделю за свой счёт. Глава греческого Минздрава Танос Плеврис объявил об усилении контроля за соблюдением коронавирусных мер, также будут увеличены штрафы за их нарушение. По его словам, 85% пациентов отделений интенсивной терапии не прививались от ковида. Министр подчеркнул, что вакцинация в 30 раз снижает риск тяжёлого течения болезни или госпитализации в отделение интенсивной терапии.
За последние сутки в Греции зарегистрировали 6,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших за время пандемии превышает 730 тысяч. Также за последние 24 часа в стране умерло 59 человек с CoViD-19, всего скончалось 16 050 пациентов.
Ранее российский вирусолог предложил снимать вакцинацию от коронавируса на видео. Георгий Викулов считает, что на рост заболеваемости ковидом влияет возможность приобретения фальшивого сертификата. А глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании теста на фальшивый сертификат о вакцинации от ковида.
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