В Германии и Греции решили усилить ограничения для непривитых от ковида

Власти Германии и Греции решили ужесточить ограничительные меры для тех, кто ещё не привился от ковида. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила на заседании президиума Христианско-демократического союза, что для тех, кто не вакцинировался, в стране введут "жёсткие ограничения". Она не уточнила, в чём именно они будут заключаться, но при этом допустила ежедневное тестирование непривитых на рабочем месте.

Меркель пояснила, что очень обеспокоена складывающейся ситуацией с ковидом в Германии и ростом числа заражений. Как сообщает телеканал N-TV, в стране растёт заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом, в то время как уровень вакцинации остаётся прежним. Всего в Германии выявили 4,6 миллиона случаев заболевания ковидом, за последние сутки это число выросло на 10,8 тысячи. Умерло с начала пандемии 95,8 тысячи человек (плюс 81 за сутки). В Германии полностью привито 66% населения (около 55,5 миллиона человек).

В Греции также решили наложить на непривитых дополнительные ограничения. С субботы, 6 ноября, такие граждане не смогут посещать банки, развлекательные заведения, парикмахерские, социальные учреждения, магазины без отрицательного результата ПЦР-теста на ковид. Доступ в продовольственные магазины, аптеки и к религиозным объектам останется свободным.

Кроме того, всех невакцинированных работников частного и государственного сектора обяжут сдавать два теста на коронавирус в неделю за свой счёт. Глава греческого Минздрава Танос Плеврис объявил об усилении контроля за соблюдением коронавирусных мер, также будут увеличены штрафы за их нарушение. По его словам, 85% пациентов отделений интенсивной терапии не прививались от ковида. Министр подчеркнул, что вакцинация в 30 раз снижает риск тяжёлого течения болезни или госпитализации в отделение интенсивной терапии.