Вирусолог предложил снимать вакцинацию от коронавируса на видео

Какие существуют способы борьбы с покупкой сертификатов о вакцинации и влияют ли люди с поддельными прививочными паспортами на заболеваемость, рассказал клинический вирусолог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радио "Комсомольская правда".

Специалист отметил, что ситуация во многих регионах по числу вакцинировавшихся, инфицированных и текущей смертности близка к критической. Эксперт полагает, что на рост заболеваемости влияет возможность приобретения фальшивого сертификата о вакцинации.

"Чтобы ситуация коренным образом изменилась и люди начали вакцинироваться, а не подделывать сертификаты, у них должна быть мотивация. У них должно быть доверие к правительству. Болезнь невозможно обхитрить или обмануть. У людей нет чувства страха к этой болезни. Уповать на сознательность граждан сложно. Один из вариантов (решения проблемы. — Прим. Лайфа) — видеофиксация факта вакцинации, чтобы не было поддельных сертификатов", — пояснил Викулов.

По мнению медика, на видео должны быть зафиксированы: вскрытие ампулы, набор препарата в шприц и введение вакцины пациенту. Также или во время прививки должен присутствовать независимый сотрудник, или в центрах вакцинации нужно проводить внеплановые рейдовые проверки. Викулов считает, что дополнительные меры ужесточения необходимы, так как коечный фонд скоро закончится и система здравоохранения не сможет оказывать эффективную медицинскую помощь.